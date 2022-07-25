Türkan Şoray Yine Gündem Oldu! “Sahtekarlık Yapmadım 50 Sene Çile Çektim”

Usta oyuncu Türkan Şoray, Eşref Kolçak anısına düzenlenen Gemlik Film Festivali'nin açılışını Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile beraber gerçekleştirdi. Selvi Boylum Al Yazmalım filminin gösterimi İskele Meydanı’nda yapıldı ve Usta isim Türkan Şoray, Gülay Afşar moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi için sahneye çıktı. Festivale açılışında binlerce kişi tarafından Gemlik'te ayakta alkışlanan, Şoray karşılaştığı büyük sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Dünyanın en güzel duygusunun sevenleri ile birlikte olmak olduğunu açıklayan Türkan Şoray, seyircilerin ilgisi ve sevgisinin çok değerli olduğunu söyledi. Duygularını ifade edemediğini anlatan usta oyuncu, bu sevginin kendisini hayata bağlayan en önemli ve en güzel güç olduğunu açıkladı.

Eşref Kolçak anasını düzenlenen Gemlik Film Festivali için teşekkürlerini sunan Türkan Şoray emek veren herkes hakkında konuştu. Türk sineması için Eşref Kolçak'ın çok değerli bir isim olduğu yönünde ifadeler kullanıldı ve onun da şu an kendilerini görüp hissettiğini düşündüğünü açıkladı. Şoray, Eşref Kolçak adına böylesine güzel bir festivalin düşünülmesinin çok güzel ve unutulmayacak bir şey olduğunu belirtti. Türk halkının sanatçıya her zaman çok değer verdiğini ve çok vefalı olduğunu açıklayan Türkan Şoray, sevginin güzel bir şey olduğunu ve kendisinden mutlu kimsenin olmadığını açıkladı. Bu festivalin uzun seneler boyunca devam etmesini dilediğini açıklayan Şoray, samimi açıklamalarda bulundu.

Sunucu ve televizyoncu Gülay Afşar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide dikkat çekici açıklamalarda bulunan usta oyuncu Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım filminin Cengiz Aytmatov'un hikayesinden uyarlandığını belirtti. Cahit Berkay tarafından inanılmaz bir müzik yapıldığını söyleyen Şoray, Ali Özgentürk tarafından senaryonun yazıldığını açıkladı. Seyirci kitlesinin söz konusu filmi bağrına bastığını açıklayan Şoray, ekip arkadaşları ile birlikte filmin çekildiği sırada bu filmin başka olduklarını düşündüklerini anlattı. Filmin özel olduğu hakkında konuşmalar yaptıklarına dair açıklamalarda bulunan usta oyuncu dikkatleri üzerine çekti.

Türkan Şoray Kimdir?

Sevilen ve güzel olmuş Türkan Şoray bugüne kadar rol aldığı 220 filmde yüzlerce karaktere imza attı ve her zaman mücadeleci kadınlara hayat verdiğini söyledi. Bugüne kadar hayat verdiği her kadının hepsinin farklı sosyal sınıftan olan isimler olduğunu açıklayan Şoray, hepsinin farklı dramlarının olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra o kadınların hepsinin kendisi olduğunu açıklayan Şoray, onlar ile özdeşleştiklerini ve onları mücadelesi ile kendisinin de mücadele ettiğini anlattı.

Karakterlerin ne yazık ki çileli kadınlar olduğunu açıklayan usta oyuncu Türkan Şoray, 50 sene boyunca çile çektiğini ifade etti. Karakterlerin çoğunun edilgen kadın olduklarını fakat sonunda dik durmayı öğrendiklerini ifade eden oyuncu, bu filmler sayesinde kendisinin de dik durmayı öğrendiğini açıkladı. Ünlü isim oynadığı karakterler sonrasında onların acısını eve taşıdığını anlatırken kendi hayatında böyle bir durum olsa nasıl davranacağını düşündüğünü itiraf etti. Sahtekarlık yapmadığını, gerçekten acı çektiğini ve o acıyı yaşamış gibi yapmadığını anlatan usta oyuncu, mutlaka içinin acıması gerektiğini belirtti.

Oyuncu olarak yer aldığı 4 filmin yönetmenliğini de üstlendiğini açıklayan Türkan Şoray senelerce kamera önünde olduğunu belirtti. Bir çılgınlık yapıp oynadığı 4 filminde yönetmenlik de yaptığını açıklayan usta oyuncu hem kamera önünde ve hem kamera arkasında olmanın zor olduğunu söyledi.