Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Duyurdu: Aile Destek Programı Başvuruları Başladı! Yardım Alacak Kişilere Müjde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı yeni duyuruda, Aile destek paketi ile ilgili bilgiler yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile Bakanı Derya Yanık, başvuruların başladığını açıkladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından muhtaç durumda olan kişilere verilecek bu yardım parası için hem çalışan hem emekli olan kişiler başvuru yapabileceklerdir. Ödeme almak isteyenler aylık 450 TL ve 650 TL arasında durumuna göre ödemeler alabileceklerdir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyenler, emekli ve çalışan olması durumunda, e-devlet üzerinden başvuru yapabileceğinizi açıkladı. Banka hesabınız olarak eğer kamu bankası hesabınız varsa paralar buraya yatacak. Eğer kamu bankası hesabınız yoksa, bankadan işlem yapacak olan kişiler, PTT üzerinden kimlik numarası üzerinden maaş ödemesi alacaklardır. PTT üzerinden sorgulamanızı da e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. E-devlet sistemine giriş için PTT'den şifre almanız gerekmektedir. Bakan Yanık’ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre; Türkiye Aile Destek Programına şartları sağlayan emekliler ve çalışanlar da başvurabilecek.

ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?

Aile Destek paketine katılarak işlemlerini yapacak olan kişilere 450 TL, 550 TL veya 650 TL ödemeler yapılacaktır. Bu paraları yıllık olarak hesapladığımız zaman her sene 7200 TL ödeme alacağınızı da söylemek istiyoruz.

Başvuruları e-devlet üzerinden yapabilecek veya Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz. E-Devlet sitesi üzerinden yaptığınız başvuruları ayrıca takip etme özelliği de vardır.

Aile Destek Programına başvuran kişinin;