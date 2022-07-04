Tunus Anayasa Komitesi Başkanı Yeni Anayasa Taslağını Kınadı

Yerel Assabah gazetesinin haberine göre , Tunus anayasa komitesi başkanı, Cumhurbaşkanı Kais Saied tarafından bu hafta öne sürülen anayasa önerisini kınadı.

Saied tarafından “yeni cumhuriyet için yeni bir anayasa” taslağı hazırlamakla görevlendirilen eski bir anayasa hukuku profesörü olan Sadok Belaid, Saied'in versiyonunun tehlikeli olduğunu ve anayasa komitesi tarafından önerilen ilk taslağa benzemediğini söyledi.

Belaid, cumhurbaşkanı tarafından yayınlanan nihai anayasanın “utanç verici bir diktatörlük rejiminin” önünü açabilecek bölümler içerdiğini söyledi.

Assabah Gazetesi tarafından yayınlanan bir mektupta, “…resmi olarak yayınlanan… ve referanduma sunulan anayasanın, hazırladığımız ve cumhurbaşkanına gönderdiğimiz anayasa ile ilgisi olmadığını güçlü ve doğru bir şekilde duyurmak görevimizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı, metni Perşembe günü Tunus'un resmi gazetesinde yayınlamasından bu yana anayasa hakkında yorum yapmadı. Anayasa Saied'e çok daha fazla yetki verecek ve önümüzdeki ay referanduma sunulacak.

Cumartesi günü, güçlü UGTT sendikasının başkanı da önerilen anayasanın ülkedeki demokrasiyi tehdit edebileceğini söyledi.

Ancak bir milyondan fazla üyesi olan büyük bir siyasi güç olan sendika, üyelerine Saied tarafından önerilen anayasa üzerinde istedikleri gibi oy kullanma özgürlüğü vereceğini söyledi.

Seçmenlerden 25 Temmuz'da yapılacak referandumda anayasayı onaylamaları istenecek.

Saied, düşmanlarının darbe dediği bir adımda parlamentoyu ve demokratik 2014 anayasasını bir kenara attığı, tek adam yönetimine doğru ilerlediği ve siyasi sistemi yeniden kurma sözü verdiği geçen yıldan bu yana kararnameyle yönetiyor .

UGTT, önerilen anayasanın özgürlükler ve haklarla ilgili bölümleri koruduğunu, ancak bazı kısıtlamaların ve güvencelerin yokluğunun bu özgürlükleri ve hakları tehdit edebileceğini ve onları ihlal etme fırsatı sunabileceğini söyledi.

Resmi gazetede yayınlanan anayasa taslağı, siyasi gücün çoğunu Saied'e getirecek ve ona hükümet ve yargı üzerinde nihai yetki verecek.

Daha önce, siyasi güç, hükümetin atanmasında ve yasaların onaylanmasında başrolü üstlenen parlamento tarafından daha doğrudan kullanılıyordu.

Önerilen yeni anayasaya göre, meclis üçte iki çoğunlukla hükümetten güveni geri çekebilecek olsa da, hükümet parlamentoya değil cumhurbaşkanına hesap verecek.

Saied'in yasa tasarıları sunmasına, anlaşmalar önermek ve devlet bütçelerini hazırlamaktan yegane sorumluluğa sahip olmasına, hükümet bakanlarını atama veya görevden alma ve yargıçları atama yetkisine sahip olacak.

Tunus'tan konuşan siyasi yorumcu Cherif El Kadhi, Belaid ve diğerleri tarafından önerilen anayasa taslağının reddedilmesinin Tunus halkına karşı bir görev duygusu olarak tanımladıklarının dışında olduğunu söyledi.

"Taslakta ciddi bir değişiklik oldu. Güvenilirlikleri tehlikede. Bu yüzden, siyasi nedenlerden ziyade bütünlüklerini korumak için akademik veya akademik bir bakış açısıyla [reddetmelerini dile getirerek] yapıyorlar” diye açıkladı El Kadhi.