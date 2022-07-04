İtalya'da Alp Buzulunun Çökmesiyle Beş Kişi Öldü

Yetkililer, Alp buzulunun büyük bir parçasının koparak kuzey İtalya'da bir dağın yamacından aşağı kaydığını, zirvedeki popüler bir patikada yürüyüşçülere buz, kar ve kaya çarptığını ve en az beş kişinin öldüğünü ve sekiz kişinin de yaralandığını söyledi.

Trento eyalet hükümeti Pazar günü yaptığı açıklamada, "Gezicilerin dahil olduğu büyük bir buz çığının ardından kurtarma operasyonları devam ediyor" diyerek, yaralanma veya ölümlerin "ağır bir şekilde" olabileceğini de sözlerine ekledi.

İtalyan RAI devlet televizyonu, ölümlerin altı olduğunu, ancak ölü sayısının hemen teyit edilemediğini söyledi. Kaç yürüyüşçünün kayıp olabileceği bilinmiyordu.

Ulusal Alp ve Mağara Kurtarma Birlikleri, Marmolada dağının etkilenen bölgesinin aranmasına en az beş helikopter ve kurtarma köpeklerinin katıldığını tweetledi.

Acil servisin tweet'i, bir buzulun zirvesi için teknik bir terime atıfta bulunarak, “Serac'ın ayrılmasıyla vurulan insanlar arasında beş ölü var” dedi. İkisi ağır olmak üzere sekiz yaralı var” dedi.

Yakındaki Veneto bölgesinde bulunan SUEM sevk hizmeti, buzun çarptığı alanın üzerinde bulunan 18 kişinin Alp kurtarma birlikleri tarafından tahliye edileceğini söyledi.

Sevk servisi, çığın "dökülen kar, buz ve kaya"dan oluştuğunu söyledi.

Yaklaşık 3.300 m (10.800 fit) yükselen Marmolada, doğu Dolomitler'in en yüksek zirvesidir.

Alp kurtarma servisi bir tweet'te, segmentin Punta Rocca (Rock Point) yakınlarında "normalde zirveye ulaşmak için kullanılan güzergah boyunca" ayrıldığını söyledi.

Buz parçasının kopup tepenin yamacından aşağı düşmesine neyin sebep olduğu hemen belli değildi. Ancak bir Alp kurtarma servisi sözcüsü Walter Milan, RAI devlet televizyonuna verdiği demeçte, Haziran sonundan bu yana İtalya'yı saran yoğun sıcak hava dalgasının bir faktör olabileceğini söyledi.

Milan, son günlerde zirvedeki sıcaklıkların 10 C'yi (50 F) aştığını belirterek, "Sıcaklık olağandışı" dedi. Milan, zirve için “Bu aşırı sıcak” dedi. "Anormal bir şey olduğu açık."

Kurtarma ekiplerine göre yaralılar Trentino-Alto Adige ve Veneto bölgelerindeki çok sayıda hastaneye kaldırıldı.