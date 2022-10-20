Tüm TC Vatandaşlarına 18.000 TL Ödeme Yapılacak! Bu Kampanya İçin Son 4 gün

Tc Kimlik numaranız üzerinden, 18 bin TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için yapılan yeni duyuruda, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılmaktadır. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden sizlerde 18000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek ve onaylanan bu krediler hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde, kullanmanıza da olanak sağlanacaktır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilerin en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalardan faydalanabilmeleri için hemen hızlı bir şekilde kredi işlemleri yapılacak, onaylanan krediler, hesaplara, yine aynı gün içinde yatırılarak, hemen kullandırılacaktır.

AKBANK

AKBANK üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize gerek kalmayacak. Akbank hesabı üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan İhtiyaç Kredisi Akbank Direkt uygulaması üzerinden 7 24 verilmektedir. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan tüm vatandaşların nakit ihtiyacı olmalarıyla birlikte hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara katılabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank ile birlikte Yapı Kredi Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda, bulunmak istiyorsanız ve nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredinize hemen aynı gün içinde almak istiyorsanız, uygun faiz oranları ile birlikte kredinizi hızlı birşekilde yapabilirsiniz. Akbank ve Yapı Kredi Bankası nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen şartlar dahilinde istedikleri zaman kredi ödemesini gerçekleştirecek ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek.

YAPI KREDİ BANKASI

Sms ile Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olarak aynı gün içinde kredi işlemlerini gerçekleştirecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılacaktır.