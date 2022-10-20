Akbank: Ekim-Kasım ve Aralık ayı içinde başvuru yapan, Kendi müşterilerine 74.000 TL Ödeme yapacak!

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 74000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatacağı yeni kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli yeni bir kredi paketi hazırladığını açıkladı. Akbank, kendi müşterileri için yapmış olduğu bu kampanyada 74000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olmalarıyla birlikte aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebileceğini duyurdu. 74000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız, 24 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, Akbank üzerinden düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

AKBANK

Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara belirtilen kredi politikalarına uygun olup aynı gün içinde ödemeleri verilecek kredi kampanyası başladı. Akbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen politikalara uygun olup aynı gün içinde kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalarda, nakit ihtiyacınızın olması durumunda hemen SMS atarak da onay alabilirsiniz.

Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 74000 TL nakit kredi kampanyasına, başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, cep telefonları üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 44 25 numarasına gönderebilir. 44 25 numarasına göndermiş olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte kredi şartlarına uygun olarak aynı gün içinde hesaplarınız ödemeler, yapılar ve onaylanan bu krediler yine aynı gün içinde hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Başvuru gerçekleştirecek olan vatandaşların hesabı olması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacakları tüm işlemlerde, hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini kendi hesaplarına katılabilecekleri internet bankacılığı, ihtiyaç kredisi başvurusu devam edecek. Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi kullanabilmektesiniz.