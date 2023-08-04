Çeşitli küresel ve yerel zorlukların yaşandığı bu zor zamanlarda, hayat pahalılığı artmış ve vatandaşların satın alma gücünde düşüşe yol açmıştır. Sonuç olarak, birçok birey finansal ihtiyaçlarını karşılamak için bankalara yönelmiştir. Bizde bugün sizin için Ziraat Bankası’nın ihtiyaç kredisinin detaylarından bahsedeceğiz.

ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Ziraat Bankasının yeni sunmuş olduğu kredinin tutarı ve ödeme süresi ile alakalı şu açıklama yapıldı:

50.000 TL'ye kadar olan krediler 36 aya varan bir süre içinde geri ödenebilir. Geri ödeme vadesi 50.001 TL ile 100.000 TL arasında değişen krediler için 24 aya kadar uzamaktadır. 100.001 TL'yi aşan kredilerde geri ödeme süresi 12 aya kadar kısalmaktadır.

Ziraat Bankası bireysel kredi kampanyasına başvurmak için, ilgilenen kişilerin Usulüne uygun doldurulmuş başvuru formu. Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi. Kişinin çalışma durumuna uygun gelir belgesi. Başvuru sürecinde banka şubesinin talep edebileceği ek belgeleri yanında bulundurmaları gerekiyor.

250 BİN LİRA İÇİN ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Ziraat Bankası'nın bireysel kredi kampanyası, finansal yardım arayan bireyler için harika bir fırsat sunuyor. Rekabetçi faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleriyle bu kredi birçok kişi için uygun bir çözüm olabilir. Ziraat Bankası, bireylerin kredi seçeneklerini tahmin etmelerine yardımcı olmak için web sitesinde kullanımı kolay bir kredi hesaplama sistemi geliştirdi. Şimdi Ziraat Bankası'nın sunduğu 250 bin TL ihtiyaç kredisi için ödeme detaylarını da örneklendirelim:

Kredi Tutarı: 250.000 TL

Vade: 12 ay

Aylık Faiz Oranı: Yüzde 2,70

Aylık Taksit Tutarı: 62.126 TL

12 ay vadeli 250 bin TL kredi için aylık faiz oranı yüzde 2,70 gibi cazip bir oran. Dolayısıyla bu ihtiyaç kredisi için aylık taksit tutarı 62 bin 126 TL olarak belirleniyor.