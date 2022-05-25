Tüm Emeklilere Mayıs Ayı Bitmeden 1500 TL Ödeniyor! Başvuru Yapmak Yeterli

Emekliye 1500 TL nakit promosyon ödemesinin tüm detayları haberimizde sizlerle...

Emekliye son dakika promosyon müjdesi geldi! Akbank, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank art arda duyurdu. Emekli vatandaşların hesaplarına 1.750 TL promosyon ödemesi yatırılacak. Maaşı 1.500 TL'nin altında olan vatandaşlara 630 TL, 2 bin 500 TL'den fazla olanlara ise 750 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilirken bu tutar kampanyalarla beraber 1.500 TL'ye kadar yükseliyor. Emekli yakınını bankaya getirene de 250 TL ek ödeme fırsatı bulunuyor. Bankaların emekli müşteri rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Bazı bankalar promosyonu 1.500 TL'ye kadar yükseltti. Emekliyi bankaya kazandıran müşteriler de 250 TL ek ödeme alıyor. Aynı zamanda ücretsiz tıbbi danışmanlık, 2 gün erken maaş gibi kolaylıklar da emeklilere sunulan fırsatlar içerisinde yer alıyor.

Emekliye 1500 TL'ye Kadar Promosyon Müjdesi

Emekli müşteri çekmek isteyen bankalar hem promosyon konusunda hem de hizmet açısından birbirleri ile adeta kıyasıya rekabet içerisinde. Maaşı 1.500 TL'nin altında olan vatandaşlara en az 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olan vatandaşlara 630 TL, 2.500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara ise 750 TL promosyon ödemesi yapılırken bu tutar kampanyalarla birlikte 1.750 TL'ye kadar yükseliyor. Emekli yakınını getirenlere de 250 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor.

Bankaların Emeklilere Sunduğu Avantajlar

AKBANK, maaşını taşıyan emeklilere 1.200, 1.500 ve 1.750 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Maaş yatmadan 2 gün önce hesaptan faizsiz para çekme fırsatı da müşterilere sunuluyor. Vatandaşlar detaylı bilgiye Akbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirler.

İŞ BANKASI, maaşa göre 750 TL, 875 TL, 1.000 TL promosyon ödemesi veriyor. Kredi kartı ücreti almıyor, özel dönemsel kredi ve mevduat kampanyaları düzenliyor, ücretsiz havale ve EFT fırsatını müşterilerine sunuyor.

DENİZBANK, maaşa göre 675, 850, 1000 TL ödeme gerçekleştiriyor. Faturada indirim, özel faizli kredi ve sigorta kolaylıkları müşteriler için sunuluyor. Bankanın sunduğu diğer kampanyalar için DENİZBANK resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz.

GARANTİ BBVA, maaşını taşıyan müşterilerine 1.000 TL, 1.250 TL, 1.500 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. Emekli arkadaşını davet eden vatandaşlara da her arkadaşı için 150 TL ödeme yapıyor. Maaşı tek bir tuşla çekme, kredilerde özel faiz oranı gibi fırsatlar sunulmaktadır.