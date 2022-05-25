3 Özel Banka Toplandı ve Nakit Problemlerinize Çözüm Buldu: 3 Ay Ödemesiz 36 Aylık Vade Seçeneği İle! Vatandaşların özellikle de son dönemlerde artış gösteren enflasyon karşısında ezilmesinin önüne geçmek amacıyla hükümet tarafından her ne kadar da bazı adımlar atılıyor olsa da Türkiye’nin öncü özel bankaları arasında yer alan Yapı Kredi Bankası, Denizbank ile Akbank bir araya gelerek vatandaşlara 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi vermeye karar verdi.

Yapı Kredi Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında 15.000 TL tutarında vereceğini açıklayan Yapı Kredi Bankası’ndan bu paranın çekilmesi ile beraber ilk taksit ödemesi 3 ay sonra yapılacak ve aylık faiz oranı ise %1.97 olacak. En çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde kullanılacak 15.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalanmak istiyorsanız Yapı Kredi Bankası şubeleri ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Denizbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Üçlü toplantının bir başka aktörü ise Denizbank’tı. Denizbank vatandaşlara 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini aylık %1.99 faiz oranı ile ilk taksit ödemesi 90 gün olacak şekilde toplam geri ödenme ise 36 ayda olacak biçimde vereceğini söyledi. Buna göre vatandaşların Denizbank mobil bankacılık ve internet bankacılığı uygulamaları ile DenizBank şubeleri üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirerek 15.000 TL ihtiyaç kredisinden faydalanmaları mümkündür.

Akbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası

Gerçekleştirilen toplantıdan hemen sonra sosyal medya platformları ile resmi internet sayfası üzerinden açıklamada bulunan Akbank genel müdürü, vatandaşlara ilk taksit ödemesi 3 ay sonra olacak şekilde en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde 15.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi verileceğini açıkladı. Başvurular Akbank şube ve mobil bankacılık uygulamalarında!