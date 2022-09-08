TÜİK, Ağustos Dönemi Rakamlarını Paylaştı, Ocak Ayında Zam Gerçekleşebilir!

Toplu iş sözleşmesi ile enflasyon farkı arttı. Bu nedenle memur ve memur emeklileri için önemli olan enflasyon rakamlarıdır. Enflasyon farkının altı aydır arttığı SSK ve BağKur emeklilerinin de ilgisini çekiyor.

Yeni yılda daha fazla zam bekleyen memur ve emeklilerin gözü enflasyonda. Dünden bu yana Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı enflasyon verilerini yayınladı.

Enflasyon Yıllık Olarak Yüzde 80'e Yakın Yükseliş Yaşadı

Enflasyon uzun zamandır tüm dünyada büyük bir sorun haline geldi. Türkiye'de geçim sıkıntısının nedenlerinden biri olmaya başladı.

TÜİK, bir önceki aya ait enflasyon verilerini aylık olarak yayınladı. Ağustos ayı enflasyon verilerini Eylül ayı ile birlikte kamuoyuna sundu.

TÜİK, tüketici ve üretici fiyatları endeksi verilerini paylaştı. Yıllık enflasyon Ağustos ayı enflasyonu ile yüzde 80,21'e yükseldi.

TÜİK bu rakam sonrası aylık enflasyon düzeyini de açıkladı. Memur ve emeklilerin oran beklentilerini ortaya koymuş oldu.

Ay Bazlı Enflasyon Rakam Yüzde 2,37'e Yaklaştı

TÜİK, enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Temmuz ayı enflasyon oranının %2,37 olduğunu bildirdi. Açıklama sonrası, yılın ikinci yarısını Temmuz ve Ağustos oluşturuldu. Enflasyon oranları toplamı %3,86'ya vardı. Böylece emeklilere için ikinci yılın yarısın 3,86 civarında zam uygulandı.

Yılın Geri Kalmış Günlerinde Enflasyon Yüzde 12,84 Olarak Tahmin Edildi

Memurlar ve emekliler yılın geri kalanında ilgi odağı oldu. TÜİK'in Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarını açıklandı. Ardından artışlar görüldü. Memurlar ve memur emekliler, 2023'ün ilk yarısında %8'lik artışı ve enflasyon farkı bekliyor. Emekliler ise enflasyon farkları nedeniyle daha yüksek ücret bekliyorlar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son altı ayı açıklandı. Buna ilişkin enflasyon oranı yüzde 12,84 şeklinde bildirildi.

Enflasyon Oranı Yükselirse Ne Olur?

Bir ülke ekonomisinde yükselen enflasyon olumsuz bir duruma işaret eder. Yüksek enflasyon alım gücünü düşürür. Yaşam maliyeti yükselir. Örneğin enflasyon, insanların alım gücünü zayıflatır. Mal ve hizmet sayısının düşmesine neden olur. Böylece enflasyon şişkinliği yaşam koşulunu etkilemektedir.