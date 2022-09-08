Melisa Döngel Kusursuz Kiracı ile Hızlı Bir Yükseliş Yaşadı

Son zamanların en başarılı ve en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Melisa Döngel 1999 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk kariyerine 2015 senesinde adım atan genç isim Bizim Hikaye isimli televizyon dizisi projesinde Hazal Kaya ile birlikte rol almış ve Deniz isimli karaktere hayat vermiştir. Dikkatleri üzerine çeken ve oyunculuk kariyerine başlaması ardından hızlı bir şekilde yükseliş yaşayan ünlü oyuncu daha sonraki süreçte ise farklı roller sergilemiştir.

Aşk Ağlatır ve Elif isimli dizi projelerinde de rol alarak oyunculuk performansı sergileyen ve tecrübeler kazanan genç oyuncu Melisa Döngel, Sen Çal Kapımı isimli romantik komedi dizisiyle ciddi bir yükselişe imza atmıştır. Sen Çal Kapımı isimli dizide ise Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile birlikte romantik komedi projesinde etkili bir çıkış sergileyerek geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü isim daha sonra konuk oyuncu olarak Sadakatdiz projesine de dahil olmuştur.

Sen Çal Kapımı dizisi sonrasında Aşk Mantık İntikam dizisinde Çağla karakterine hayat vererek başrol oyuncusu olan genç oyuncu Melisa Döngel rol aldığı her yapım ile adımdan söz ettiriyor. Aşk Mantık İntikam dizisinden sonra önü daha da çok açılan ünlü oyuncu yeni sezonda Kusursuz Kiracı isimli diziyle sevenleri karşısına çıktı. Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü ile birlikte Kusursuz Kiracı isimli dizide performans sergileyen ünlü oyuncu Melisa Döngel tercih ettiği dizi ile dikkatleri üzerine çekti. Kusursuz Kiracı dizisinde Leyla karakterine hayat veren ünlü oyuncu bu dizide de yine etkili bir çıkış gerçekleştirdi. Yeni sezonda Fox Tv'nin en güvendiği dizilerin birinde rol alan ünlü oyuncu hayat verdiği karakter ve sergilediği oyunculuk performansıyla beğeni topluyor.

Kusursuz Kiracı dizisinin yanı sıra Mahsun Kırmızıgül'ün yeni sinema filmi olan Prestij Meselesi isimli yapımda da rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel film projesinde kadın başrollerden biri olarak önemli bir çıkış gerçekleştirdi ve adından söz ettirdi. Melisa Döngel ilk defa bir sinema filminde yer almaya hazırlanırken bu durum da ünlü oyuncunun kariyer hayatı için önemli bir gelişme oldu. Salı akşamlarında FOX TV ekranlarında Kusursuz Kiracı isimli dizi projesi ile yer alan ünlü oyuncu Prestij Meselesi isimli sinema filminde de performans sergileyecek.

Prestij meselesi isimli sinema filmi ile ünlü oyuncu Melisa Döngel ilk defa sinema deneyimi yaşayacak ve hayranlarına farklı bir projeyle sürpriz yapacak. Film çekimlerinin 18 Eylül tarihinde başlayacağı öğrenilirken başarılı oyuncu Melisa Döngel ise filmin kadın başrol oyuncuları arasında yer alarak büyük bir sorumluluk üstleniyor. Mahsun Kırmızıgül'ün filmi müzikal tadında olacak ve sinema ile müzik birlikte harmanlanacak. Yeni filmi için gece gündüz demeden çalışan Mahsun Kırmızıgül Eylül ortası ile birlikte yoğun bir sürece adım attı.

Melisa Döngel kimdir, kaç yaşında, nereli, Melisa Döngel boyu kaç, hangi dizilerde rol aldı?

Akrep burcu olan genç oyuncu Melisa Döngel 55 kiloda ve 1.74 cm boyundadır. 22 yaşında olan genç oyuncu aktif olarak sosyal medya hesabında kullanmaktadır. İlk oyunculuk tecrübesini Arka Sokaklar isimli dizi ile gerçekleştiren genç oyuncu Melisa Döngel daha sonra pek çok projede rol almış ve adından söz ettirmiştir.