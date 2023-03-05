Tuğba Danışmaz Avrupa Şampiyonu Oldu ve Törende Altın Madalyasını Aldı!

Milli sporcu Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası2nda kadınlar 3 adım atlamada altın madalya kazandı ve bu güzel haber ile spor gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Başarısı ile adını tarihe altın harflerle kazıtan milli sporcu Tuğba Danışmaz güzel haber ile adından söz ettirdi. Avrupa şampiyonu olan Tuğba Danışmaz isimli genç sporcu günün en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı ve başarısıyla göz kamaştırdı. Yapılan tören sonrasında altın madalyasını alan milli sporcu Tuğba Danışmaz hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri sizler için haberimizin devamında hazırladık. Peki Tuğba Danışmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenmişti. 14.31 metrelik atlayışı ile milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar 3 adım atlama branşında Türkiye rekoru kırdı ve büyük bir başarıya imza attı. Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Tuğba Danışmaz bugün gerçekleşen törende madalyasını alarak adından söz ettirdi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar Danışmaz’a alton madalyasını veren isim oldu ve milli sporcu spor gündemine damga vurdu. Gerçekleşen madalya töreni sonrasında İstiklal Marşı okunduğu sırada Tuğba Danışmaz'ın gözyaşlarına hakim olamadığı da dikkat çeken bir ayrıntı olarak yorumlandı.

Türkiye rekoru kıran 23 yaşındaki genç sporcu Tuğba Danışmaz, 10 Eylül 1999 tarihinde dünyaya gelmiştir. 23 yaşında olan genç isim kendine ait ülke rekorunu da geliştirmiş ve bugüne kadar pek çok başarıya imza atmıştır. Başarılı isim sporla tanışması sonrasında atletizm alanında 3 adım atlama ve uzun atlama kategorilerinde yarışmış ve Avrupa şampiyonu olarak büyük başarılara imza atmıştır. Milli sporcunun son başarısı Avrupa şampiyonluğu ile ülkemize atletizm alanında madalya getirmesi olmuştur.