Cansu Dere Hasta! Neyi Var, İyileşecek Mi?

Güzel oyuncu Cansu Dere son olarak Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat vererek izleyici ile buluşmuştu. Bu dizide başrol oyuncusu olarak rol alan başarılı oyuncu kariyer hayatı boyunca dizi seçimlerinde ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak Sadakatsiz dizisi sonrasında bir süredir sessizliğe bürünen ünlü isim hakkında üzücü bir haber öğrenildi. Hasta olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Cansu Dere hakkında detaylı bilgileri ve oyuncunun hastalığının ne olduğunu sizler için haberimizin devamında yazdık.

Oyuncunun yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle bir süredir sosyal medya hesabından uzak kaldığı ve bu yüzden paylaşım yapmadığı bilgisine ulaşıldı. Cansu Dere Kanal D ekranlarında reyting rekorları kıran ve yayınlandığı döneme damga vuran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veriyor ve çok güçlü bir performans sergiliyordu. Her zaman olduğu gibi bu karakter ile de gönüllere adeta taht kuran ünlü oyuncu dizinin final yapması sonrasında tatile çıktığını açıklamıştı. Daha sonra bir dizi projesine rol almayan fakat lansmanlarda boy gösteren ünlü oyuncunun şimdi ise hasta olduğu öğrenildi.

İspanya'ya ödül almaya giderken gıda zehirlenmesi yaşadığı öğrenilen Cansu Dere hastaneye kaldırılmış ve daha sonra oyuncudan haber alınamamıştı. Derin bir sessizliğe bürünen Cansu Dere'nin deprem sebebiyle de herhangi bir paylaşımda bulunmaması oyuncunun hayranlarını endişelendiren bir durum olmuştu. Daha sonra Bu durumun sebebi öğrenildi ve Cansu Dere’nin sağlık sorunu yaşadığı bilgisi açıklandı. Peki Cansu Dere'nin hastalığı nedir?

Oyuncunun evinde bir kaza geçirdiği ve topuğunun çatladığı bilgisine ulaşıldı. Bu sebeple bir süredir sosyal medya hesabından da ekranlardan uzakta Kalan Cansu Dere magazin gündeminde yer aldı. Diğer taraftan oyuncunun iyileşene kadar evden dışarı çıkamayacağı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.