Trump, Twitter, Google ve Facebook’a Dava Açtı

Toplu dava davası aynı zamanda üç şirketin CEO'larını da hedef alıyor. Trump, Ocak ayında destekçileri tarafından yönetilen Capitol isyanlarının ardından kamu güvenliği endişeleri nedeniyle sosyal hesaplarından askıya alındı.

Çarşamba günü, Trump davayı "ifade özgürlüğümüz için çok güzel bir gelişme" olarak nitelendirdi.

New Jersey, Bedminster'deki golf beldesinden düzenlediği basın toplantısında, Bay Trump, yanlış bilgileri desteklemekle suçladığı sosyal medya şirketlerine ve Demokratlara karşı sövdü.

Gölge yasağının sona ermesini, susturmanın durdurulmasını ve çok iyi bildiğiniz kara listeye, sürgüne ve iptale son verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Dava, iddia edilen sansürün sona erdirilmesi için mahkeme emri talep ediyor. Bay Trump, bir başkanı yasaklayabilirlerse, "bunu herkese yapabilirler" dedi.

Adı geçen teknoloji şirketlerinin hiçbiri Florida'daki bir federal mahkemeye açılan davaya henüz yanıt vermedi.

Trump'ın duyurusuna, o zamandan beri kar amacı gütmeyen Amerika İlk Politika Enstitüsü'nü kuran eski Trump yetkilileri de katıldı.

Eski cumhurbaşkanı, kendisini Twitter'dan yasaklayan gönderiyi "en sevgi dolu cümle" olarak nitelendirdi.

Twitter'a göre, Bay Trump'ın "şiddeti yüceltme" yasağıyla sonuçlanan tweet'ler, ülkenin başkentindeki ayaklanmadan iki gün sonra 8 Ocak'a aitti. İsyan, seçimin Joe Biden'ın lehine düzenlendiğine dair kanıt olmaksızın tekrarlanan iddialarını izledi.

Kendisine oy veren "büyük vatanseverlerin" "dev bir sese" sahip olacağını ve "hiçbir şekilde, biçimde veya biçimde saygısızlığa veya haksızlığa uğramayacağını" yazdı ve başka bir gönderide Başkan Joe Biden'in göreve başlama törenine katılmayacağını söyledi.

Çarşamba günü aynı zamanda, Bay Trump'ın Kongre'deki Cumhuriyetçi müttefikleri, "Büyük Teknolojiyi ele geçirme" planlarını açıklayan bir not yayınladı.

Gündem, şirketleri "bölmek" için antitröst önlemleri ve Bölüm 230 olarak bilinen bir yasanın yenilenmesi çağrısında bulunuyor.

Trump'ın başkan olarak yürürlükten kaldırmaya çalıştığı Bölüm 230, Facebook ve Twitter gibi şirketlerin, kullanıcıların yayınladıkları şeylerden sorumlu olmasını esasen durduruyor. Şirketlere "yayıncı" statüsü yerine "platform" statüsü verir.

Çarşamba günü yasayı eleştiren Bay Trump, "Ülkemizin tarihinde daha önce hiç kimsenin almadığı bir sorumluluk koruması" dedi. Yasanın şirketlerin özel şirket statüsünü geçersiz kıldığını da sözlerine ekledi.

Dava, Bay Trump'ın medyanın dikkatini çekmek için dava açma alışkanlığına işaret eden ancak iddiaları mahkemede agresif bir şekilde savunmayan hukuk uzmanları tarafından eleştirildi. İfade özgürlüğü ihlali argümanı, suçladığı şirketler sitelerindeki içeriği belirlerken aynı İlk Değişiklik korumalarına sahip oldukları için analistler tarafından da sorgulandı.