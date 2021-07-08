Haziran Ayı Sıcaklık Rekoru Kırdı

Kanada'yı ve ABD'nin bazı bölgelerini vuran sıcak hava dalgası sırasında son zamanlarda kaydedilen eşi benzeri görülmemiş yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında, bu sürpriz olmayacak.

Ancak İngiltere sakinleri, yaşadıkları yağmura ve buluta rağmen, Avrupa için rekor düzeyde ikinci en sıcak Haziran olduğunu öğrenince şaşırabilirler.

Aynı zamanda, dünya çapında kaydedilen en sıcak dördüncü Haziran oldu.

AB'nin Dünya gözlem programı Copernicus, dünya çapındaki uydulardan, uçaklardan ve hava istasyonlarından alınan milyarlarca ölçümü kullanarak bilgisayar tarafından oluşturulan analizlerden dünya sıcaklıklarına ilişkin rakamları üretiyor. İklim uzmanları, bulguların aşırı sıcaklıklarda korkutucu bir artışa işaret ettiğini söylüyor.

UK Met Office'ten Prof Peter Stott, "Her yıl dünyanın bir yerinde kaydedilen yüksek sıcaklıkları kaydetmeye alışıyoruz" diyor.

Onun gibi meteorologların şok edici bulduğu şeyin, dünyanın daha fazla sıcak hava dalgası yaşaması değil, sıcaklık rekorlarının bu kadar büyük marjlarla giderek daha fazla kırılması olduğunu söylüyor.

Kanada ve kuzeybatı ABD'de, bazı şehirlerde sıcaklıklar önceki kayıtların tam 5 santigrat derece üzerinde kaydedildi.

Geçen yıl bir Sibirya sıcak hava dalgası, Ocak ve Haziran ayları arasında bir önceki rekorun 5 derece üzerinde sıcaklıklar gördü.

Met Office tarafından Rusya bölgesindeki aşırı sıcaklarla ilgili bir araştırma, insan kaynaklı iklim değişikliği olmadan bu tür sıcaklıklara ulaşmanın neredeyse imkansız olduğunu buldu. Kanada sıcak hava dalgası çalışmalarından da benzer sonuçlar bekliyor.

Profesör Stott, ilk hesaplamaların, Kanada'da iklim değişikliği olmadan meydana gelen sıcaklık türlerinin gerçekten çok düşük olduğunu gösterdiğini söylüyor.

"Bize ortalama iklimdeki değişikliklerin sadece aşırı sıcaklıklarda değil, aynı zamanda olağanüstü aşırı sıcaklıklarda da hızlı bir artışa yol açtığını söylüyor" diye ekliyor.

Oxford Üniversitesi Çevresel Değişim Enstitüsü'nden Prof Friederike Otto BBC'ye verdiği demeçte, bilimin beklememiz gerektiğini söylediği şey tam olarak bu.

"Her on yılda bir dünya, sera gazı emisyonlarını artırdı ve bu da ısınma oranını artırdı. Dolayısıyla, elbette, ısı kayıtları daha sık kırılıyor" diye devam ediyor.

Prof Otto, dünyanın şu anda yaşadığı artan sayıdaki sıcak hava dalgalarından kaynaklanan risklerin yeterince ciddiye alınmadığına inanıyor.