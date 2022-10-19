TRT 1 Ekranlarında Fragmanı Çok Beğenilen Bir Dizisi Yürek Çıkmazı Geliyor

Son zamanlarda reyting rekorları istenilen seviyelerde olmayan diziler final yapmaya zorlanmıştı. Final yapan dizilerin yerine ise yeni projeler ve yeni ünlü oyuncular devreye girdi. Bu projelerden birisi olan ve TRT 1’in yeni sezonda izleyicilerle buluşturacağı yürek çıkmazı adlı dizinin ilk tanıtımları izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yürek çıkmazı isimli dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmasının ardından çok büyük bir kitleler tarafından beğeniye layık görüldü. Dizinin mottosu da yayımlanarak ne kadar etkileyici bir hikâyesi oldu ortaya koyuldu. TRT 1’in yeni sezonda izleyenlerle buluşturacağı dizinin mottosu; Bilseniz ölmem ne kadar uzun sürdü. Cümleleri ile projenin ne kadar iddialı olduğu da dile getirilmeye çalışıldı.

Şiddet Mağduru Kadınların Konu Alındığı Dizi Gündeme Damgasını Vurdu

TRT 1 ekranlarında eski dizilerin final verilmesinin hemen ardından yeni projeler tanıtılmaya başlandı. Sezonun en çarpıcı ve iddialı dizilerinden bir tanesi de yürek çıkmazı isimli dizinin TRT 1 ekranlarında tanıtıma verilmesi ile başladı. İlk tanıtımıyla birlikte sosyal medya üzerinden çok fazla yankı bulan dizi tanıtımında şiddet mağduru olan bir kadının acıklı hikâyesi de ekran önünde sunulacak.

Son zamanlarda artan kadın şiddeti olaylarına parmak basan bu dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Ayça Bingöl, Alp Navruz ve Mesut Akusta’yı buluşturan bu dizi Dilara Aksüyek, Cemal Tokaş, İlayda Ildır gibi oyuncuları da etrafında toplamayı başardı. Dizinin son zamanlarda haberleri konu olan kadın şiddetlerini ele alması izleyicileri ekrana kilitlemesi için en büyük nedenlerden birisi olarak görülüyor. Yürek çıkmazı dizisi kişiliği bozuk olan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata devam etmeye çalışan bir kadının dramatik hikâyesini ele alıyor.