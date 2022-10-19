ARAF 6 "ÖLÜM" Korku Sinema Filmi Çekimlerine Start Verildi! Set Fotoğrafları Gelmeye Başladı

ARAF 6 FİLMİ SET DEDİ! Korku sevenlerin merakla beklediği ve Araf serisinin 6.filmi olacak "Ölüm" filminin çekimleri başladı. Merakla beklenen bu film ile ilgili set fotoğrafları da gelmeye başladı. Daha önce Araf serisinin 5 filmi de oldukça beğeni toplamıştı. Araf 6 "Ölüm" filmi ile de 2023 yılında korku severler ile buluşturmak istiyor.

İKİ ÜLKEDE ÇEKİLECEK!

Araf 6 "Ölüm" filmi hem Türkiye'de hem de Amerika Birleşik Devletlerinde çekimleri olacak. Türkiye sahneleri için Araf 6 film yönetmen koltuğunda, Tarık Karakulak yer alacak. Filmin yurtdışı sahneleri için ise herkesin yakından takip ettiği, Araf serisinin sahibi olan Yönetmen Biray Dalkıran oturacak.

Araf filminin son serisi olarak düşünülen yeni filmde, Araf 6 "Ölüm" korku filmi senaristi ise Vural Tumbar olacak. Vural Tumbar'ın kaleme aldığı Araf 6 filminde, Başrollerinde, Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, İrem Büğrüoğlu, Zafer Altun, Esenay Kılıç ve çocuk oyuncu olarak Ekin İklim yer alacak. Filmin plastik makyajını üstlenen isim ise Aslıhan Çevik.

ARAF 6 KONUSU NEDİR?

Araf serilerinin her birisinde olduğu gibi bu filmin konusu da gerçek bir hikayeden alınma. Araf 6 "Ölüm" Filminin gerçek hayattan alınıyor olması izleyiciler için daha da merak uyandırıyor.

Filmin konusu ise, Bir Öğretmen'in (Yavuz) geçmişinde yaşamış olduğu olaylar sebebiyle, cinlerin musallat oluşunu konu almaktadır. Son zamanlarda görülen korku filmlerinin aksine, bu filmde daha çok gerilim olacağı anlatılmaktadır. Film'de özellikle Amber karakteri ile birlikte izleyeceğimiz çocuk oyuncu Ekin İklim'in de yapacağı performans merak edilmektedir.

ARAF 6 SET FOTOĞRAFLARI

Araf 6 "Ölüm" Künye