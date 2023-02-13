Tribünlere Türk bayrağı asıldı! Dünya depremzedeleri unutmadı! Spor kulüpleri...

Son dakika haberleri… 6 Şubat’ta meydana gelen büyük deprem sonrası Türkiye’ye yasa boğuldu. Büyük afet sonrasında spor camiasında da kenetlenme oldu. Ünlü sporcular ve kulüpler yardım için geceli-gündüzlü bir çalışma içerisine girdiler. Yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da depremzedelere destek vardı. Avrupa’nın önemli kulüpleri ve ünlü yıldızlar afet bölgesindekiler için anlamlı paylaşımlara imza attı. İşte ayrıntılar…



4 BÜYÜKLER YARDIMA KOŞTU

Süper Lig kulüplerinin yanı sıra, Avrupa’da forma giyen lejyonerlerimiz sürekli bağış yapıyorlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor deprem felaketinden hemen sonra yardım tırlarını yola çıkardı. Basketbolcularımız, voleybolcularımız ve diğerleri… Onların dışında yabancı futbol kulüpleri ve yabancı futbolcular da desteklerini veriyorlar.

İYİLİK LİSTESİ UZAYIP GİDİYOR

A Milli Futbol Takımımız’ın yıldızlarından Merih Demiral’la birlikte Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Çağlar Söyüncü, Oğuzhan Özyakup, Cengiz Ünder, Altay Bayındır, Cenk Tosun, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş gibi oyuncular da forma satışı yaptı. Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Icardi, Gomis ile birlikte Trabzonspor’un Yunan maestrosu Bakasetas da benzer yardımlarda bulundu. Enner Valencia, Aboubakar gibi yıldızlarla da depremzedeler için bağışta bulundu.

MELİH VE LARKIN İLE BAŞLADI

Futbol dünyası olduğu kadar basketbol dünyasından da birçok isim bu kampanyaya destek verdi. Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu ve Anadolu Efes’in yıldız Shane Larkin yardımlara öncü olan isimlerdi. Hemen ardından Bogdan Bogdanovic, Jan Vesely, Luigi Datome gibi yıldızlar da devreye girdiler. Forma satışı yaparak depremzedelerin yaralarına merhem olmayı başardılar.

TRİBÜNLERE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Portekiz Ligi’nde Sporting Lizbon-Porto maçı öncesinde ülkemizdeki depremzedeler için saygı duruşu yapıldı. İspanya Ligi’nde Villarreal maçında tribünlere Türk bayrağı asıldı. Yine Hollanda Ligi’nde Heerenveen deplasmanındaki Feyenoord taraftarı, maç sonunda Orkun Kökçü'yü ve arkadaşlarını tribüne çağırarak depremzedeleri anmak için Türk bayrağı açtı.