Halkbank banka hesabına ödeme olacak: Genel müdürlük duyurdu

Halkbank üzerinden başlatılan yeni kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirileceği duyuruldu. Halkbank, şubat ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirecek olan tüm bireysel müşterileri için hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi ödemesi vermektedir. Bireysel tüketici kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli olarak kredi ödemeleri gerçekleştirilecek ve yüksek limitli kredi kullanan tüm bireysel müşterilerin diğer bankalardaki borçları da kapatılacaktır.

Halkbank, üzerinde hesabı olan vatandaşları da ilgilendiren bu kredi kampanyasında, özelliklede banka müşterisi olan vatandaşlar, internet üzerinden hemen ödeme alabilmektedir. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirecek uygun faizlerle kredi ödemenizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz.

HALKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Halkbank kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşların emekli olmaları durumunda bilmesi gereken bazı kurallar mevcuttur. Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce emekli maaşınızı, Halkbank şubesine taşımanız banka tarafından istenen şartların başında geliyor. Emekli maaşınızı, Halkbank şubelerine taşıdıktan sonra maaşınızı çekerek, bu bankadan yüksek limitli krediler ve borç kapatma kredileri, kullanmanız mümkün olacaktır.

Halkbank hesabı olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların ise son işyerlerinde 6 aydır sigorta primleri yatıyor olması durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden de Halkbank ın vermiş olduğu, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirler. Halkbank, yapmış olduğu, ihtiyaç kredisi kampanyasında 200000 TL ye kadarda kredi ödemeleri vermektedir ve bu limitlerdeki kredileri ipotek karşılığında ödemektedir.

50000 TL'ye kadar kullanacağınız tüm kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluştururken, 100000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde ise 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. 100 bin TL üzerindeki kredilerde Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, sizlere, 12 ay vadeli düşük faizli kredi ödemesi veriyor. Acil ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Halkbank şubesine giderek de bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.