Tozluyaka Çok Sevildi Ama Bir Sorun Var

Bu sezonun en başarılı işlerinden biri olan Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesi, seyirci kitlesi tarafından çok sevilmişti. Söz konusu proje diğer dizilere göre reyting oranlarında üste çıkmış ve her yeni haftada art arda başarılar sergilemişti. Dizinin gidişatına bakıldığı zaman kış sezonunda da devam edeceği düşünülüyor. Diğer taraftan yayıncı kanal FOX TV ise Tozluyaka dizisinin devam etmesi durumunda küçük bir problem ile karşı karşıya kalabilir.

Pazartesi akşamında izleyici karşısına çıkan ve 5. bölümüyle ekrana gelen dizi projesi çok heyecanlı sahneleri ekranlara taşımıştı. Bir gençlik dizisi olarak yayın hayatta başlayan proje reyting yarışına adeta fırtına gibi bir giriş yapmıştı. Ortalamanın üstünde reyting puanı alan dizi son bölümü ile geceye damga vurmuştu. Tozluyaka dizisi tüm izleyicilerde 1. olmuş ve diğer kategorilerde de 2. sırada adından söz ettirmişti.

Ekranlarda yer alan dizi projelerinin ortak problemi reyting oranlarının oldukça düşük oranda gelmesi olmuştu. Çok güçlü isimler ve iddialı konular ile yayın hayatına başlayan yaz dizileri önceki yıllara göre çok daha düşük puanlar elde ediyor. Tozluyaka ise birkaç haftadır ortalamanın üzerinde reyting puanları aldı ve büyük bir başarı elde etti. Bu başarısıyla diğer dizilerin üstüne çıkmayı ve öne geçmeyi başaran Tozluyaka merak içerisinde bekleniyor.

Reyting oranlarında aynı başarıyı sürdürmesi durumunda Tozluyaka dizisi Yasak Elma dizisi ile karşı karşıya gelebilir. Kış sezonunda da yüksek ihtimalle yayın hayatına devam edecek olan dizi kanalı zor duruma sokacak. Çok uzun soluklu bir dizi olan Yasak Elma da pazartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkıyor ve hangi dizinin o akşamda yer alacağı merak ediliyor.

Kış sezonunda da Tozluyaka isimli televizyon dizisi projesinin devam etmesi halinde Tozluyaka ya da Yasak Elma dizilerinden biri gün değişikliğine girecek fakat hangi dizinin gün değiştireceği henüz belli değil. Med Yapım’ın en uzun soluklu dizisi olan Yasak Elma, bu sezonda 6. ve yeni sezonu ile ekranlarda yer alacak. Kemikleşmiş bir seyirci grubuna sahip olan dizi projesi gününü değiştirirse riskli bir duruma geçiş yapabilir.

Diğer taraftan Tozluyaka dizisi de her yeni haftada reyting oranlarını yükselterek seyirci ile buluşuyor. Giderek daha geniş kitleleri etkisi altına alan Tozluyaka isimli gençlik dizisi yayın hayatına başlar başlamaz ilgi çekmişti. Fox TV projesi başarılı oyuncu kadrosu ve merak uyandırdığı hikayesi ile ekranlara damga vurdu.

Tozluyaka Oyuncuları Kimdir, Tozluyaka Dizisi Hangi Gün, Ne Zaman Yayınlanıyor?

Her hafta Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında seyirci karşısına çıkan Tozluyaka dizisi yayın hayatına başladığı günden beri ekranlarda fırtınalar estiriyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Emre Kınay, Nur Yazar, Dolunay Soysert, Kadim Yaşar, Nebil Sayın, Tayanç Ayaydın, Ecem Çalhan, Serra Pirinç, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Şimşek, Durukan Çelikkaya, Duygu Özcan, Özgür Foster, Ahmet Haktan Zavlak, Kaan Miraç Sezen ve Can Bartu Aslan gibi isimler yer alıyor.

Tozluyaka Dizisi Konusu Nedir?

Sırlarla geçen bir gece sonrasında Ali ve arkadaşlarının hayatı bir daha eskiye dönemeyecek şekilde değişikliğe uğramıştır. Vefa’nın hayatını kaybetmesi sonrasında Ali ve arkadaşları adaletin yerini bulmayacağını düşünür fakat bir mucize ise onları beklemektedir.