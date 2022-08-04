Ağustos Ayı Emekliye Bayram Ayı Oluyor! SSK Bağkur ve Emekli Sandığından Emeklilere güzel haber geldi

Emekliler 2022 Ağustos ayı içerisinde peş peşe müjdelerle ekonomik açıdan büyük bir rahatlık yaşayacak! Daha önce Akbank tarafınan duyurulan 7500 TL promosyon müjdesinin ardından bir banka daha emekli müşterilerine 7500 TL anında nakit ödeme yapılacağını duyurdu. Tek şart ise maaşını taşıyarak başvuru yapmak! Ağustos ayında emeklinin cebi dolacak. Son başvuru tarihini sakın kaçırmayın! Detaylar haberimizde sizlerle...

Emeklilere müjdeli haberler peş peşe geliyor. Milyonlarca SSK, Bağkur ve Memur emeklisine Ağustos ayı içerisinde bir bankadan daha 7500 lira nakit promosyon müjdesi geldi. Bilindiği üzere ilk olarak Akbank emeklilere Ağustos ayı içerisinde 7500 TL promosyon kampanyasını duyurmuştu. Şimdi de Garanti BBVA'dan kampanyaya katılmak isteyen tüm emeklilere ilk olarak 7250 TL nakit ve 250 TL'de ek promosyon olarak tam 7500 TL promosyon müjdesi geldi!

Garanti BBVA Emekliye 7500 TL Ödeme Yapacak! Başvurular Başladı

Emekli vatandaşlar için müjdeli haber Garanti BBVA'dan geldi. Kampanyaya katılmak isteyen tüm SSK, Bağkur ve Memur emeklileri Garanti BBVA'dan 7500 tl tutarında promosyon ödemesi alabilecek.

Temmuz ayı itibariyle emekli aylıklarına yapılan %40'ın üzerinde zam devam eden yaşam pahalılığı ve artan enflasyon nedeniyle daha şimdiden yetersiz hale gelmeye başlamışken emeklilerin acil nakit ihtiyacını giderecek, karşılıksız ve tek seferlik emekli promosyon müjdeleri peş peşe geliyor. Garanti BBVA da bu süreçte emekli vatandaşların yaşadıkları ekonomik sıkıntıları görmezden gelmeyerek 7500 tl tutarındaki yeni promosyon kampanyasını resmen duyurdu.

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan tüm emekliler maaş promosyonu olarak 7500 TL tutarında nakit promosyon ödemesinin sahibi olabilecek. Bankadan bankaya değişen tutarlarda verilen promosyon ödemeleri, yeni kampanya ile birlikte Garanti BBVA tarafından 7.500 TL olarak belirlenmiş oldu. Emeklilerin yüzünü güldüren Garanti BBVA ilk etapta aylığını taşıyan ve 3 yıl kalma taahhüdü veren emeklilere 7.250 TL tutarında promosyon ödemesi ödeyecek. Ayrıca bir yakınını da getiren ve Garanti BBVA müşterisi yapan emeklilere 250 TL ek promosyon ödemesi yapılacak.

Garanti BBVA'dan Promosyon Kampanyası!

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklamada; "Bankamız, 1.500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 4.850 TL, 1.500-2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.000 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alanlara ise 7.250 TL nakit promosyon ödemesi yapacaktır. Promosyon ödemesinden, 1 Ağustos- 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında , gelir/aylıklarını üç yıl bankamızdan almayı taahhüt eden müşteriler faydalanabilecektir." denildi.

Garanti BBVA'nın sunmuş olduğu kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşlarını 30 Ağustos 2022 tarihine kadar Garanti'ye taşımanız ve 3 yıllık taahhüt işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.