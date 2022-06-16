Tozlu Yaka Dizisine Çok Sert Eleştiriler

Bazen de gençlerin daha çok yer aldığı okul dizileri de yaz dizisi konsepti olarak seçilebiliyor. Fox TV de yaz aylarında yayınlanmak üzere bir diziyi yayına sokmak için hazırlanıyor. Dizinin ismi Tozlu yaka ve ekrana gelmesine çok kısa bir süre kaldı. Ancak seyirciler dizinin tanıtımı ve fotoğraflarını görünce şok oldu. Çünkü yayınlanmakta olan ve sezon finali yapan bir diziyle çok fazla benzerlik taşıyordu.

Fox'un Yaz Dizisi: Tozlu Yaka

Eleştiriler herhangi bir dizi yorumcusu ya da gazeteciden gelmedi. Tozlu Yaka eleştirileri sosyal medyada izleyiciler tarafından yapılıyor. Bu dizinin fotoğraflarının herkesi rahatsız etmesinin asıl nedeni hepsinin de Kardeşlerim dizisini fazlasıyla hatırlatması. Benzerlik sadece ikisinin de bir okul dizisi olması ile bağlantılı değil. Tozlu Yaka ve Kardeşlerim dizisindeki öğrencilerin aynı formayı giymes de herkesi rahatsız etmiş görünüyor. Ancak durum şu ki zaten pek çok okulda benzer bir üniforma giyilmektedir. Ama seyirciler dizinin konusu ve oyuncuları arasında da çok yakın benzerlikler olduğunu hissediyor.

Tozlu Yaka Dizisi Konusu

Tozlu Yaka dizisi ve Kardeşlerim arasındaki benzerlikler pek çok sosyal medya kullanıcısının diziyi "kopyala yapıştır" olarak değerlendirmesine yol açtı. Öyle ki buradaki dizilerde her iki okulun da kıyafetleri aynıdır. Ancak okuldaki öğrenciler arasında sosyal statüler yani fakirlik ve zenginlik çatışması olması da Kardeşlerim dizisinin hatırlatan bir diğer özellik. Üstelik tıpkı Kardeşlerim dizisinde olduğu gibi Tozlu Yaka dizisindeki karakterler arasındaki maddi farkları aşk kapatacak gibi gözüküyor.



Hal böyle olunca da Tozlu Yaka' yı hangi açıdan Kardeşlerim dizisinden ayırabileceğimiz tartışmalı bir konu haline geliyor. Aslında dizi daha ilk bölümü bile ekrana gelmeden biraz sert eleştiri ve yorumlara maruz kaldı. Bir kısım izleyici "kopyala yapıştır" gibi yorumlar da bulundu. İki dizinin konusu ve karakterleri benzer özellikler taşısa da senaryodaki incelikler ve hikâyenin işlenişi diziyi Kardeşlerim' den ayırabilir. Ancak bunu ancak dizi başlayıp da biraz ilerledikten sonra göreceğiz.

Karakterlerin Benzerliği

Tozlu Yaka ve Kardeşlerim dizisinde benzetilen bir diğer nokta ise oyuncular arasında fiziksel benzerlik. Dizideki oyuncular da birbirini çok andıran özelliklere sahip olunca Tozlu Yaka sosyal medyada yerden yere vuruldu. Ama dediğimiz gibi herhangi bir kopyalama olup olmadığını ancak diziyi izlemeye başladıktan sonra anlayabiliriz. Tozlu Yaka dizisinde Çağla Şimşek, Ecem Çalhan, Kadim Yaşar, Serra Pirinç, Ulvi Kahyaoğlu, Nur Yazar ve Nebil Sayın gibi genç oyuncular rol alacak. Onlarla birlikte oynayacak olan dizinin ağır topları arasında ise Tayanç Ayaydın, Emre Kınay ve Dolunay Soysert gibi isimler. Bakalım bu kadroyla başlayan Tozlu Yaka nasıl devam edecek?

Talihsiz Gelişmeler

Tozlu Yaka dizisi aslında bu yorumlarla birlikte sezona biraz şanssız başlamış oldu. Henüz çekimleri devam eden ve daha bir bölümü bile yayınlanmayan dizinin Kardeşlerim2e ne kadar benzediği zaman içinde belli olacak. Ancak dizinin kadrosu da sürekli değişti. Başrol olarak ilk düşünülen oyuncular başka projelerde rol aldığı son anda başroller Ecem Çalhan ve Çağla Şİmsek'e verildi. Okullardaki öğrencilerin sosyal statü ve zenginlik farkları açısından çatışmasını izlemek Güneşi Beklerken dizisinden beri ilgi çeken bir konudur. Ayrıca o dizide de yer alan Emre Kınay'ın Tozlu Yaka dizisinde yer alması da şans eseri.