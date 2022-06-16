Sinem Ünsal'ın Hayranları Gizli Saklı Dizisine Bayıldı

İlk bölümü dahilinde rakibi olan bir diğer yaz dizisi seversin isimli diziden daha iyi reyting sonuçları almayı başardı. Başrollerinde Halit Özgür Sarı yer almakta ve diğer bir başrol olan Naz ismine sahip polis karakteri canlandırmakta olan başarılı oyuncu, büyük bir mafya liderine yakından takip altına almak için farklı bir insan oluyor ve dizi içerisinde Naz karakteri dışında Yaz isimli karakteri taşıyarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu karakteri canlandıran başarılı oyuncu sergilediği performans ile birçok izleyici tarafından olumlu yanıtlar almış ve hayranları tarafınca bir hayli övgüye maruz kalmıştır.

Gizli Saklı Dizisinin Güzeline Büyük Övgüler Geliyor

Fox TV kanalı içerisinde yayınlanan gizli saklı dizisi kamera arkası programına önemli açıklamalarda bulunan güzel oyuncu Sinem Ünsal, yeni projesi için önemli bir heyecan içerisinde olduğunu sevenlerinden gizlemedi. Dizinin konu olarak içerisinde hem polisiye hem de komediye yer verdiğini anlatan oyuncu gerçek duygularını şu şekilde anlatmıştır; “Yetenekli ama acemi, yeni mezun bir polis akademisi mezunu kızımız Naz ile çok yetenekli, çok tecrübeli, yakışıklı ve bir o kadar cool, işini çok iyi yapan Pamir’in gizli bir görev için bir araya gelerek yollarının kesişmesi ile hikâyemiz başlıyor.” Şeklinde göz dolduran bir açıklama yapmıştır.

Gizli saklı dizisinin asıl karakterlerin konusu olarak Sinem Ünsal, 2 polis karakterinin birbirlerinin tam tersi olduğunu anlatmış ve gizli saklı dizisi için sete çıkmadan önce önemli eğitimler aldığını ve bu ön hazırlık süreci içerisinde çok eğlenceli dakikalar geçirdiğini açıklamıştır.



Başarılı oyuncu Sinem Ünsal için hayranları gerçekten çok yakıştığını birçok sevenlerin paylaştığı gönderiler ile dile getirmiş olmuşlardır. Partnerliği paylaştığı Halit Özgür Sarı için de birçok hayran uyumları açısından beğeniye tutmuştur. Erkek başrolü canlandıran olan karakter Levent ve Pamir karakterini hikâye içerisine canlandırmak da ve bu proje ile Halit Özgür Sarı da yakın zaman içerisinde ayrıldığı kardeşlerim dizisinden sonra önemli bir çıkış yaparak birçok kişi tarafından beğenilmiştir.

Halit Özgür Sarı Ve Sinem Ünsal Beğeni Topladı

Halit Özgür sarı projesi için yaptığı ilk açıklamalar içerisinde, gerçekten bu projeye emek verdiklerini ve büyük bir umutla emeklerinin karşılıklarını beklediklerini dile getirmiş. Halit Özgür Sarı ayrıldığı Kardeşlerim dizisinden sonra kısa bir dönem için oyunculuk hayatına bir ara vermiş ve ekranlara gizli saklı dizisinin Pamir ve Levent'i olarak geri dönüş sağlamıştır.



Halit Özgür Sarı şu an için canlandırmış olduğu karakter için ve içerisinde bulunmuş olduğu proje için çok güzel açıklamalar yapmış ve bu açıklamalardan biri şu şekildedir; “Naz ve Pamir iki zıt kutup. Biz de başka bir şey var. Pozitiflikten, negatiflikten ibaret değildi. İki karakter arasında bu kadar uzaklık var. Ama üçgenin diğer tarafında bir bağ var” şeklinde umut verici bir açıklama yaptı.



Başarılı ve yakışıklı oyuncu Halit Özgür Sarı ayrı bir konu olarak aksiyon sahnelerini çok sevdiğini ve bu sahneler içerisinde olmayı her zaman tercih ettiğini dile getirmiş, bu sahneler içinde şu şekilde bir açıklama yapmıştır; “Belki de en çok çekmeyi sevdiğim sahneler” diyerek ve bu konu hakkında ne kadar hevesli olduğunu da bir kez daha anlatmıştır.



Halit Özgür Sarı ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde bulunduğu proje için ilerleyen günlerde daha çok izlenme sayısını ulaşılacağı düşünülmekte.