Toplu Para Ödeyerek SSK ve BAĞ-KUR'dan Emekli Olmak Mümkün Mü. Daha önceden çalışma yaşamı içinde aktif bir şekilde yer almış fakat sonradan prim ödemeyi bırakmış vatandaşlar, toplu prim ödemesi yapmak suretiyle emekli olmak istiyor.

Sosyal güvenlik kurumunun emeklilik onayı açısından aramış olduğu ilk kriter prim koşulu. Çalışan vatandaşların işe giriş tarihlerine göre kendilerine tanımlanmış zorunlu prim ödemelerini yerine getirmeleri gerekiyor. 1999 senesi öncesi dönem açısından kişiye özel bir şekilde hesaplanırken, 2000 senesi sonrasında ise 7 bir gün içelim ve 2008 senesi sonrası için ise 7200 gün prim ödenmesi gerekir.

Prim ödemeleri eksik olanlar ise genel itibari ile borçlanma hakkına sahiptir. Fakat çok uzun süreli eksiklikler açısından borçlanma çare olmuyor. Böyle bir durumda SGK toplu prim ödeme hakkı bulunuyor mu?

Toplu Para Ödeyerek Emekli Olma İmkanı Var Mı?

Konu ile alakalı kendisine soru yöneltilen SGK uzmanı, SGK toplu para ödenmesi suretiyle emekli olma usulü bulunmadığını söyledi. Kişinin ancak askeri borçlanma yapabileceğini dile getiren uzman kişi, emekli olmak amacıyla en az 3600 günlük bir prim ödemesi yapılması gerekir dedi.

3600 Gün İle Emeklilik Hakkı Var Mı?

Çalışanlar açısından sağlamakta olan 3600 gün prim ile emeklilik hakkı yaş koşulu undan emeklilik sistemidir. .15 yıllık sigortalılık süresi ile 3600 gün primi bulunan vatandaşlar açısından bu sistem geçerli olmaktadır. Fakat 3600 gün ile emeklilik hakkı yalnızca 1999 senesi ve öncesinde işe girişi olan vatandaşlara tanımlanır.