Tolgahan Sayışman Deprem Bölgesine Yardım Etmek için Uykusuz Kaldı

Başarılı oyuncu Tolga Sayışman, yaklaşık iki sene kadar bir süre televizyon dizilerinden uzakta kalmıştı. Bu sırada bir yapım firması kuran ve bu firma aracılığı ile çeşitli projeler üreten ünlü oyuncu hayranları tarafından çok özlenmişti. Yapım firmasında çeşitli projeler üretmesi sebebiyle ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın uzun bir zamandır televizyon ekranına dönmesi beklenmiyordu. Bu sırada TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşan Barbaros Hayreddin dizisinin başrolü olarak izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, hayranlarını çok sevindirmişti. Yeni dizi projesi ile adından söz ettiren ve sevenlerinin çok mutlu eden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman beklenilmeyen bir anda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin dizisi ile ekranlara dönüş yapmıştı.

Tolgahan Sayışman'ın TRT 1 ekranlarında yayınlanan yeni dizisi beklenen ilgiyle karşılaşmamıştı ve bir noktada hayal kırıklığına uğratmıştı. Projeye gelen reyting oranlarının düşük olması sebebiyle izleyici grubu da dizi projesine karşı yeterince ilgi göstermemiş ve bu durum şaşırtıcı olarak değerlendirilmişti. Dizi için sonraki haftalarda bu durumun düzeleceği tahmin edilirken dizinin başrol oyuncusu Tolgahan Sayışman ise bu sıralarda deprem bölgelerinde gönüllü olarak yer aldığı yardım faaliyetleri ile adından söz ettirdi.

Adeta uykusuz günler geçiren başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman deprem mağdurlarına yardım etmek için canla başla çalışmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat tarihinde aynı gün içerisinde üst üste yaşanan İki büyük deprem felaketi sonucunda Türkiye çok zor günler geçiriyor. Ünlü isimler ise Türkiye'nin yaralarının sarılması için seferber oldu ve deprem bölgesine yardıma gitti. Pek çok ünlü isimde afetzedeler için yardımda bulunurken Tolgahan Sayışman da yapmış olduğu yardımlar ile öne çıktı.

Sevilen oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesap üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile adından söz ettirdi. Günlerdir uykusuz olması sebebiyle kafasından geçenleri doğru cümleler halinde ifade etmekte güçlük çektiğini belirten başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, bu sebeple özür dilediğini yazdı Daha sonra yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında deprem bölgesinde gerçekleşen yardım faaliyetleri hakkında bilgi veren ünlü isim dikkatleri üzerinde topladı. Oyuncu depremzedelere ulaşmak adına her türlü destek ve yardımda bulunma konusunda kararlılık sergiledi ve yardımda bulunanlara teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman deprem bölgesinde çadır ve seyyar tuvaletlere çok ihtiyaç olduğunu anlatırken soğuk kış günlerinde ısıtıcının da gerekli olan en önemli malzemeler arasında yer aldığını ifade etti. Polis, asker ve tüm kurtarma ekipleri ile çok güzel olduğumuz ve bizim büyük bir millet olduğumuz ifade eden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman sosyal medya hesap üzerinden deprem bölgesi hakkında yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerinde topladı.

Tolgahan Sayışman kimdir, kaç yaşında, nereli?

Anne tarafı Trabzonlu ve baba tarafı Selanik göçmeni olan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman 17 Aralık 1981 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Nil adında bir kız kardeşi de bulunmaktadır.