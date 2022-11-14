12:02'den Sonra Hesap Numaranıza 80.000 TL Ödeme Yatacak! TC Kimlik Kartı Olanlar Alabilecekler

Tc Kimlik numaranız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, Yapı Kredi Bankası, 80000 TL'ye kadar, bugün öğlen saatlerinden sonra ödeme yapmaya başladığını açıkladı. Bankanın kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyurusu sonrasında 24 ay vadeli 80000 TL kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara belirli kredi şartlarına uygun olmaları durumunda, diledikleri zaman ödemeler gerçekleştirilmektedir.

80000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden destek kampanyalarından faydalanmak istiyorsanız da aynı gün içinde işlemlerinizi yaparak, 3 ay ertelemeli olarak kredi alabilirsiniz.

80000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen tüm vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olarak aynı gün içinde işlemleri yapılmaktadır. 5 dakika içerisinde Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalar için sizlerde hemen işlem yapabilirsiniz. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek, kredi alabilmektedir.

SMS KREDİ: Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazdıktan sonra bu mesaja 44 11 numarasına göndermeniz gerekiyor. 44 11 numarasına gönderilen mesaj sonrasında 10 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesabınıza yatırarak kullanırsınız. Yapı Kredi Bankası üzerinden 80000 TL kredi onayı alacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir.