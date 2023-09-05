Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma politikası uygulaması ve peş peşe faiz artırımlarına gitmesiyle birlikte kredi faiz oranları daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı. Bu noktada TOKİ’den herkesi sevindiren bir haber geldi.

Banka kredilerinde, özellikle de konut kredilerinde yüzde 3'e varan faiz oranları, insanların mali durumlarını ciddi şekilde etkiledi. Kredi çekerek ev sahibi olmak pek çok vatandaş için uzak bir hayal haline geldi. Bankaların kredi kampanyalarını yakından takip eden TOKİ, kendi konut kredisi kampanyasıyla vatandaşların imdadına yetişti. Peki TOKİ’nin yeni kampanyasından kimler yararlanabilir?

TOKİ EV KREDİSİNİN DETAYLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri için uygun fiyatlı konut projeleri ve sosyal konut sağlama yolunda önemli adımlar attı. TOKİ, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda, ev sahibi olmak isteyenler için harika bir fırsat sunan faizsiz kredi müjdesini paylaştı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, bu krediden yararlanmak isteyen hak sahibi vatandaşların, satın almayı düşündükleri konutun tapusuyla birlikte Ziraat Bankası'na başvurmaları gerekiyor. Şehit Kredisi ile alınabilecek konutlarda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ve tapunun son bir yıl içinde alınmış olması yeterli oluyor. Bu kredi ile bireyler istedikleri bölge ve büyüklükte bir ev sahibi olma hayallerini gerçekleştirebilmektedir.

KREDİ MİKTARI BELLİ OLDU

Kredi tutarı 2023 yılı için 396.000,00 TL'dir. Kredinin geri ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından her türlü tazminat dahil olmak üzere yararlanıcının maaşının 1/4'ünün kesilmesi yoluyla kolaylaştırılmaktadır. Kredi, borç tamamen ödendiğinde vadesi dolmaktadır. Krediye erişim için bireylerin SGK'dan bir hak sahipliği belgesi almaları gerekmektedir. Bu sertifika, bölge ve büyüklük açısından istedikleri bir evi satın almalarına izin vermektedir. Ayrıca hem yeni ev alanlar hem de bir yıl içinde tapu alanlar kredi paketinden yararlanabiliyor.