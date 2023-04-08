TOKİ'den kurasız konut nasıl alınır? 1+1, 2+1, 3+1 kurasız konut başvuru şartları

1+1, 2+1, 3+1 kurasız konut başvuru şartları... TOKİ'den kurasız konut nasıl alınır? Kuralı ve kurasız TOKİ konutlarına başvuru yapmak çok basit. E-devlet sistemine giriş yaparak TOKİ konutları için başvurunuzu yapabilirsiniz. Kampanya fırsatlarını kaçırmamak için acele etmelisiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurasız açık konut satışlarıyla vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılıyor. Ancak bu satışlara başvuru yapmak ve konut almak için gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olmak önemli. Haber24.com olarak, TOKİ'nin güncel ilan listelerini ve satış süreçlerini takip ediyor, sizler için detaylı bir rehber hazırladık.

TOKİ Başkanlığı'ndan Kurasız Konut Satışları

TOKİ, tamamlanmış projelerde yer alan boş konutları doğrudan satışa çıkararak vatandaşlara kurasız konut sahibi olma imkanı sunuyor. Bu satışlar için kura, çekiliş ya da ihale gibi işlemler yapılmıyor. Ancak, başvuru önceliği oldukça önemli.

Başvuru önceliği, istenilen konutun alınabilmesi için büyük bir etken. Konut satışları için belirtilen tarih geldiğinde ilk başvuruda bulunan kişi, hiçbir ek işlem yapmadan istediği konutu alabiliyor. Konut alımlarında, kurumun ilan ettiği ödeme planları uygulanıyor.

Başvuru İşlemleri

Başvuru işlemleri TOKİ'nin satış duyurusunda belirtilen banka şubelerine yapılıyor. Alt gelir grubunda yer alan konutlar için başvurular, konutun satıldığı il ya da ilçedeki Ziraat Bankası ya da Halk Bankası şubelerinde yapılıyor. Orta gelir grubundan konut satışları içinse başvurular tüm şehirlerdeki banka şubelerinden yapılabiliyor.

Başvuru sırasında, TOKİ'nin belirlediği koşullara uygunluk değerlendirmesi yapılıyor. Başvuru sonucunda uygun görülen adaylar, konut satışı için ödeme planını kabul ederek sözleşme imzalıyor.

Kurasız Konut Satışında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Konut satışlarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, başvuru önceliği. Başvuru önceliği, ilk başvuruda bulunan kişinin istediği konutu alabilmesini sağlıyor. Bu nedenle, satış duyurularının takibi ve başvuru işlemlerinin zamanında yapılması önem taşıyor.

Ayrıca, TOKİ tarafından belirlenen ödeme planlarına uyulması gerekiyor. Konut satışları için belirlenen peşinat, taksit ve faiz oranları, satış duyurularında yer alıyor.

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