Yetişen alıyor! 25 yaş şartıyla satılacak! Günde 80 TL'ye TOKİ'den 2+1 daire

Günde 80 TL'ye TOKİ'den 2+1 daire... Yetişen alıyor! 25 yaş şartıyla satılacak! TOKİ uygun fiyata vatandaşların ev sahibi olması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile uygun fiyata ve kolay ödeme seçenekleri ile ev almak mümkün olmaktadır. TOKİ, konut satışı yapacağı şehirleri belirledi. Daha önce açıklanan listeye yeni 3 şehir daha eklendi. Kuralı ve kurasız olmak üzere farklı seçenekler şeklinde sunulan TOKİ konutları sahiplerini bekliyor. 25 yaş sınırıyla günde 80 liraya alabileceğiniz TOKİ konutları ve detayları yazımızda…

Günde 80 Liraya TOKİ’den Konut

TOKİ, kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Yeni kampanya 25 yaşla sınırlı. Kampanya kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2 kentte orta ve dar gelirli vatandaşlara konut satıyor. Satışlar kuralı ve kurasız olmak üzere iki farklı yöntemle yapılıyor. 7 farklı şehirde sadece kura ile satışlar yapılacak. Başvuru şartlarını yerine getiren herkes TOKİ’den konut satın alabilmek için başvuru yapabilir. Günde 80 TL gibi çok cüzi miktara ev sahibi olmak TOKİ ile mümkün olmakta.

Kurasız 2+1 ve 3+1 Konutların Fiyatları

Kurasız ve açık konut satışları sadece iki şehirde yapılmaktadır. İki şehirde konut almak isteyenler kuraya girmezler. Kura ile uğraşmadan direkt olarak satış yapılır. Doğrudan satışla ev sahibi olmak isteyenler 2 kentteki TOKİ konutlarından almalıdır. Kurasız bir şekilde satılacak evlerin fiyatları TOKİ tarafından açıklandı. Kurasız konut satışlarının yapılacağı şehirler ve fiyatları şöyle;

· Kırşehir: Kındam Projesi olarak açıklanan kurasız TOKİ konut kampanyasında 126 adet 2+1 konut satılmakta. Dairelerin aylık taksit tutarı en düşük 810 TL. Aylık 810 TL’ye satılan dairelerin fiyatı yaklaşık 165 Bin TL.

· Kocaeli: Dilovası projesi olarak açıklanan konutlardan alabilmek için minimum %40 engelli raporunun olması gerekiyor. Konutların aylık taksitleri en az 934 TL. En düşük konut fiyatı 210 Bin TL. Kuralsız konut kampanyasından yararlanmak isteyenler ev fiyatının %20sini peşin olarak yatırmak zorundadır.

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