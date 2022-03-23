TOKİ Son Dakika Açıklaması Şeklinde Duyurdu: Bugün Başvurular Başladı, %22 Oranında İndirim Uygulanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), borcunu erkenden kapatıp tapusunu almak isteyen vatandaşlar açısından indirim kampanyası başlattı. Kampanya için müracaat işlemleri ise bugün alınmaya başlandı. Son başvuru tarihinin ise 19 Nisan 2022 olduğu açıklandı. İşte konu ile ilgili ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

%22 oranında indirim kampanyasından bütün borç bakiyelerini kapatamayacak durumda olan vatandaşlar da faydalanabilecek. Borcun tamamını kapatma durumu olmayan vatandaşlar, borç bakiyelerinin %25 oranından az olmaması koşulu ile gerçekleştirmiş oldukları peşin ödemelerde %22 oranında indirim kampanyasından faydalanabilecek. Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyerleri alıcıları, 22 mart yani bugünden itibaren başlamak suretiyle 19 Nisan 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bu tarihten itibaren gerçekleştirilecek borç kapatmalarında söz konusu indirimi oranından faydalanılması söz konusu olamayacak.

Arsa Satışlarında Da İndirim Gelecek

Vatandaşlar tarafından oluşan yoğun taleplerin sonrasında geri ödemeleri süren arsa satışları açısından %22 oranında indirim yapılacağı açıklandı. Bu harika kampanyadan faydalanmak isteyen yurttaşlar, 22 mart yani bugünden itibaren başlamak suretiyle 14 Nisan 2022 tarihine kadar müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecek. Borcunu peşin bir şekilde ödedikten sonra tapusunu almak isteyen vatandaşlar, oranında indirimden faydalanacak. Bu kampanyadan geri ödeme taksitleri ise 2021 yılı Eylül ayının 30 gününe kadar başlamış olan arsa alıcıları faydalanabilecek.