Emekli Vatandaşa 2 Tane Müjdeli Haber Geldi! 7.777 TL Ödeme Hemen Yapılıyor!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılmış olan bu kredi kampanyasında 7.777 TL nakit imkanı yalnızca bir banka tarafından verilmektedir. 7.777 TL nakit kredi alma hakkı kazanan ve kullanan kişilere ayrıca 1.000 TL de ek hesap verilebileceği bilgisi de paylaşıldı. Bankalardan yapılmış olan açıklama neticesinde 7777 TL ödemeyi almaya hak kazanan kişiler de, bankanın kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bekleme olmadan hemen sonuç alabileceklerdir.

7777 TL’lik ödeme kampanyasını başlatmış olan Ziraat Bankası, yaptığı en güncel açıklamada, banka üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara 36 aya varan vade seçenekleri ile özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası başlattılar duyurmuştur. Aynı zamanda bu kredi kampanyasından faydalanacak olan emekli vatandaşlar üç aylık taksit erteleme seçeneklerinden de faydalanabileceklerdir. Banka, aynı zamanda kredi şartlarını uygun olan kişilere gelir belgesi ya da fazladan farklı bir belge talep etmeden başvuru yapabilme ayrıcalığı tanımaktadır.

7.777 TL ödeme almak isteyen vatandaşlar bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da internet sitesinden başvuru işlemleri yapabilecekleri gibi banka şubesine giderek başvuru işlemlerini tamamlayabileceklerdir.36 aya varan vade seçenekleri ile değerlendirilebilecek olan bu kredi de aynı zamanda 1000 TL’lik nakit avans seçeneğe de bulunmaktadır.

Emekli maaşınızın olduğu banka hesabı üzerinden alınacak olan Internet bankacılığı şifresi ile internet üzerinden kısa bir sürede başvuru işlemi başlatabilir ve bu işlemin sonucunda tarafınıza hızlı bir şekilde iletilebilmektedir.