TMO'da ayçiçek yağı, şeker, nohut, pirinç fiyatları bayram ettirdi! Fiyatlar sabitlendi! 12.90 TL, 21.90 TL, 29.90 TL..

Fiyatlar sabitlendi! 12.90 TL, 21.90 TL, 29.90 TL.. TMO'da ayçiçek yağı, şeker, nohut, pirinç fiyatları bayram ettirdi! Özellikle ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinin kullanılması ve bu gıda ürünleri sayesinde de yemeklerin yapılması neticesinde bu gıda ürünlerinin fiyatlarına gelen zamların artış gösterdiği ve bu artışların da engellenmesi gerektiği bilinerek işlemlerin yapılmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Neticede yapılacak olan Ayçiçek yağı indirimleri sonrasında özellikle kişilerin dikkatli bir şekilde seçimleri yapması ve daha sonrasında da planlanan şekilde düzenlemelere katkı sağlanması önemli hale gelerek alımların da bu şekilde olması gerektiği vurgulanmaktadır.

Özenli bir şekilde yapılacak olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeksizin bu işlemlerin tamamlanması ve daha sonrasında da çözüm önerilerinin getirilmesi gereklilikler arasında yer almaktadır. Sonuç olarak yapılacak olan işlemler kapsamında dikkatli bir şekilde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi ve daha sonrasında da etkili bir şekilde kullanımların sağlanması önemli hale gelmektedir.

Ay çiçek yağı güncellemeleri sayesinde halkın ayçiçek yağı alımı da mümkün hale gelerek işlemlerin gerçekleştirilmesi sağlandı. Etkili bir şekilde yapılan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden çözüm önerilerinin getirildiği belirlenerek işlemlerin tamamlandığı duyurulmaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan işlemler kapsamında herhangi bir sorun meydana gelmeden çözüm önerilerinin gerçekleştirilebilmesi için işlemlerin sağlanması önemli hale gelmektedir.

Yapılacak olan işlemler sonrasında herhangi bir sorun meydana gelmeden işlemlerin tamamlanması ve daha sonrasında da planlanacak şekilde bu işlemlerin tamamlanması gerektiği belirtilerek özellikle ayçiçek yağı fiyatlarında indirimler olması gerektiği vurgulanarak bu işlemlerde dikkatli bir şekilde seçimlerin yapılmasının önemli olduğu belirlenmektedir. Ay çiçek yağı indirimleri konusunda halkın da bu şekilde fayda sağlayacağı bilindiği için bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin önemli olduğu vurgulanarak tamamlanması gerektiği de vurgulanmaktadır.

TMO'nun paylaştığı indirimli ürünler listesi şu şekildedir:

TMO Ayçiçek yağı 135 TL

Destan toz şeker 105 TL

Özde ve Nora un çeşitleri 47.90 TL

Anadolu kırmızı mercimek 21.90 TL

Anadolu Osmancık pirinç 29.90 TL

Anadolu pilavlık bulgur 15.25 TL

Anadolu nohut 29.50 TL

Özka güllaç tatlısı 35.50 TL

Ege kadayıf tepsi tatlısı 24.90 TL

Ege Kemal paşa tatlısı 12.90 TL

Tukaş domates salçası 36.90 TL

TK yeşil mercimek 29.90 TL

TK geleneksel tarhana 35.90 TL

Tarsüt İzmir tulum peyniri 64.90 TL

TK tuzsuz tereyağı 82 TL

Tarsüt yöresel peynir çeşitleri 37.90 TL

TK süzme peynir 39.95 TL

Aynes kaymaksız yoğurt 42 TL

TKS yoğurt 42 TL

Aynes beyaz peynir 46 TL

Aynes yağlı süt 17.50 TL

Aynes ayran 19.50 TL

Has Erzincan tulum peyniri 79.90 TL

TK tiryaki siyah Çay 69.90 TL

TK Demlik poşet siyah çay 17.90 TL

TK Türk kahvesi 41.90 TL

Çaykur Rize turist siyah çay 39.90 TL

Kaffka kahve çeşitleri 19.90 TL

TK pastırma 59.75 TL

ASR işkembe çorbası 44.90 TL

Çorum bld. Kavurma 330 TL

Superfresh rulo börek 25.90 TL

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