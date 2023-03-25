IBAN numaralarına ödemeler devam ediyor! TC kimlik ile sorgulama yapın ve 50.000 TL alın

IBAN numarasına göre ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar t.c kimlik numaraları üzerinden yapacakları sorgulama ile birlikte ihtiyaç kredisi başvurularını gerçekleştirerek Akbank ve Yapı Kredi Bankası gibi özel bankalar üzerinden işlemlerini yapmaları halinde düşük faiz oranları ile birlikte Kredi imkânından faydalanabiliyorlar. 50.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız ilk taksit ödemesini 90 güne kadar erteleyerek işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. 2 banka üzerinden başlatılan kampanyada bireysel tüketici kredisi kampanyası politikaları dahilinde ödemeler verilirken SMS ile internet üzerinden ve banka şubelerine gitmeden ATM üzerinden de kredi başvuruları kolay bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası 18 yaşından büyük olan Türk vatandaşları için gerçekleştirmiş olduğu bu kampanyalarda özellikle nakit kredi kullanacak olan kişilerin uygun faizlerle işlemlerini gerçekleştirerek ödeme olabilecekleri bu kampanyalara sms ile işlem yaparak hemen sonuç vermektedir. Akbank SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp 11 haneli t.c kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel tüketici kredisi kampanyasına cep telefonları üzerinden SMS atarak katılacak olan tüm bireylerin cep telefonları Mesaj kısmına girdikten sonra bireysel t.c kimlik aylık gelir ve doğum tarihi yazarak bu mesajı İhtiyaç Kredisi olarak 44 11 numarasına göndermeleri halinde 5 dakika içerisinde sonuç alabilmektedirler. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar istedikleri zaman ödemelerden faydalanabiliyorlar ve internet bankacılığı kullanıyorlar ise sms ile onay almış oldukları tutarı da şubelere gitmeden kendi hesaplarına yatırabiliyorlar.