9 milyon üzerindeki emeklilere hesaplarına 22.000 TL ödeme yapıldı!

Emekli maaş alan tüm vatandaşlar için 22000 TL'ye kadar kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu yeni kampanyada, maaşını bu bankaya taşıyan ve daha önce kredi kullanmayan kişilere internet üzerinden 22000 TL'ye kadar 7 24 kredi imkanı sağlıyor. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşımış olmanız durumunda, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebilir ve hesabınıza Yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde hesaba yatırabilirsiniz.

22000 TL ÖDEME

22000 TL'ye kadar ödeme alacak olan tüm vatandaşlara, başvurularını internet üzerinden yaptıracak olan Yapı Kredi Bankası, emekli maaşını bu bankalardan alan, vatandaşlara destek vereceğini açıkladı. Emekli kredisi adı altında daha önce kredi kullanan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek de işlemlerini gerçekleştirebilirler yüksek limitlerde kredi kullanabilirler.

22000 TL kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi gerçekleştirecek olan Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki kredi başvuru formunu doldurabilir ve sonucunu öğrenebilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden alacağınız İhtiyaç Kredilerinde sizlere özel faiz oranları uygulayacaklar ve kredi başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde de hemen aynı gün içinde hesaplarınız ödeme alabileceksiniz. Kredi notu yüksek olan tüm vatandaşların emekli maaşları bu bankalar üzerinde olması durumunda da cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru gerçekleştirebiliyor. Cep telefonu üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihinizi yazarak, 44 online gönderin.