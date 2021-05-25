TFF Başkanı Açıkladı! Ligler Hakkında Yeni Karar

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligler hakkında önemli bilgileri kamuoyu ile paylaştı ve yapmış olduğu açıklama ile dikkatleri üzerine çekti. Önümüzdeki sene Süper Lig ve Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'den dörder takım düşürülmesi gibi bir plan olduğu Nihat Özdemir tarafından yapılan konuşmada ifade edildi. Bunun yanı sıra, 2 sene içinde liglerin tekrardan 18 takım ile oynanmasının hedeflendiği bilgisine ulaşıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, zor geçen sezonun başarılı bir biçimde tamamlandığını ifade etti. Yayıncı kuruluşa yapılan açıklamada zor bir sene olduğu ve bu lig yürümez söylemlerine rağmen kulüplerin birbirlerine destek olup ligin tamamlandığı belirtildi. Herkesin beklentisinin ötesinde bir lig gerçekleştiğine, genel olarak son haftalara iki takım kalmasına rağmen bu sezonda ise son haftaya 3 takımın eşit şekilde girdiği söylenildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, almış oldukları her kararın ülkemizdeki futbolun yararına olduğunu vurguladı. Yapılabildiği kadar adaletli olmaya çalışıldığı ve her kulübe eşit mesafede yaklaşıldığı söylenildi. Diğer taraftan TFF Başkanı Nihat Özdemir, sezon içinde meydana gelen tartışmalara da değindi ve sezonun başladığı sırada Fenerbahçe'nin çok iyi bir kadro kurup çok transfer yaptığını ifade etti. Yeni teknik direktör ile sezona başlayan Fenerbahçe'nin iyi bir başlangıç yaptığını ve herkesin “Bu sezon Fenerbahçe sezonudur” şeklinde ifadeler kullandığı söylenildi.

Son haftada ise 3 takımın eşit şansı olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 2 gol farkla Beşiktaş'ın şampiyon geldiğini ifade etti. Süper Lig'de takım sayısının 18 olması gerektiğini ifade eden Özdemir, 20 takımla bile sıkışık bir sezon geçtiğini ve bir ligin 18 takımlı olması gerektiğini düşündüğünü söyledi. Bu konu ile ilgili olarak her sene 3 yerine 4 takım düşürülerek hedeflenen 18 sayısına ulaşmanın hedeflendiğini ifade edildi.