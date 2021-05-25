Oğuz Yılmaz'ın Ailesi Mahkemeye Başvuracak

Oğuz Yılmaz isimli ünlü şarkıcı, Ankara'da ailesi ile birlikte evinde bulunduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu üzücü haber ile hayranlarını yasa boğan Yılmaz, dört gün önce gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın acılı ailesi ise Yılmaz'ın cenazesinde defin işlemleri esnasında çekilmiş olan görüntülerin sosyal medya hesaplarında yayınlanmasına isyan etti ve mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Ankara'da yaşadığı öğrenilen Oğuz Yılmaz isimli sanatçı, ailesi ile birlikte yaşadığı evde kalp krizi geçirmişti ve kentte bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Oğuz Yılmaz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Sevilen sanatçının cenazesi kılınan namaz sonrasında Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde toprağa verildi ve son yolculuğuna uğurlandı. Defin işlemleri sırasında ise acılı ailenin izinsiz olarak görüntülerinin çekilmesi bir açıklamayı da beraberinde getirdi. Sanatçının ailesi konu ile ilgili olarak “Adalet önünde görüşeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

Ani bir şekilde kalp krizi geçirerek vefat eden ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesi sanatçının cenazesinde defin işlemleri sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasına oldukça sinirlendi. Bu konu ile ilgili olarak isyan eden acılı aile, ünlü şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından konu hakkında bir açıklama gerçekleştirdi. İşte ani gerçekleşen vefat sonrasında zor günler geçiren ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz'ın ailesinin resmi Instagram hesabından yapmış olduğu açıklama ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Sanatçının ailesi tarafından Yılmaz'ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre büyük üstad Oğuz Yılmaz'ın vefatı ardından gerek kameralar ile gerekse izinsiz defin işlemleri görüntülerinin para almak adına dijital platformlarda yayınlanmasının üzüntü eşliğinde izlendiği ifade edildi. Bu konu ile ilgili olarak gerekenin yapılacağı kamuoyu bilgisine sunuldu. Acılı aile, “Unutmayın ölüm herkese var” dedi. Acılarının dinmeyeceğini fakat mutlaka alışacaklarını söyleyen Oğuz Yılmaz'ın ailesi, “O zaman geldiğinde ise adalet önünde görüşeceğiz, saygılar.” dedi.