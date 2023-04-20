Tetikçinin Oğlu Hak Ettiği Sonuçları Alamıyor

Tetikçinin Oğlu dizisi geçtiğimiz hafta Fox TV ekranında yayın hayatına başlamış ve ilk kez izleyici ile buluşmuştu. Proje 1. bölümü ile ortalama reyting oranları elde etmiş ve sonraki haftalarda bu oranları yükselteceği düşünülmüştü. İyi bir başlangıç yapan Tetikçinin Oğlu dizisinin 2. bölüm sonuçları ise işlerin biraz değiştiğini gözler önüne serdi. Projenin ikinci bölümünün reyting oranları Tetikçinin Oğlu dizisinin sonraki haftalarda neler yaşayacağı hakkında bazı ipuçlarını da verdi.

Şevket Çoruh, Timuçin Esen ve Genco Özak gibi birbirinden başarılı oyuncuların başrolde performans sergilediği dizinin aksiyon dolu sahneleri ve etkileyici hikayesi ekranlarda yer alıyor. Şevket Çoruh ile Timuçin Esen ile beraber Genco Özak da dizide sergilediği performans ile alkış topluyor. 1. bölümünde Tetikçinin Oğlu isimli dizi projesi tüm izleyici gruplarında iyi bir sonuç elde etmişti. Dizi ilk bölümü ile dörtlü oranlara yakın seyreden sonuçlar aldı ve bu durum da projenin iyi bir başlangıç yapmasını sağladı.

18 Nisan salı akşamında ekranlara gelen 2. bölümde ise tüm izleyici gruplarında önemli bir düşüş yaşandığı gözler önüne serildi. Özellikle AB grubunda yaşanan kayıp ise Tetikçinin Oğlu isimli dizi projesi için yüksek oranda seyretti. Geçen haftaya göre dizi tüm gruplarda önemli bir izleyici kaybı yaşansa da ekranlarda yer alan tüm dizilerde aynı durumun yaşandığı biliniyor. Fakat oldukça yeni olan Tetikçinin Oğlu dizisi için bu sonuçlar ise çok da hayırlı gözükmemekte. İkinci bölümüyle AB ve ABC1 grubunda beşincilik koltuğuna oturan Tetikçinin Oğlu dizisi tüm kişilerde ise 11. olmuştu.

Dizi reyting oranlarında sıralama olarak abc1 ve AB gruplarında her ne kadar iyi gözükse de ortalama altında sonuçlar alabiliyor. Bu şekilde dizinin hak ettiği reyting oranlarının altında sonuçlar aldığı da dikkat çeken bir nokta.