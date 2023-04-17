Tetikçinin Oğlu Dizisi Şevket Çoruh İçin İzleniyor

Salı akşamlarına yeni bir soluk getiren Tetikçinin Oğlu isimli televizyon dizisi projesi çok başarılı oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Şevket Çoruh ile Timuçin Esen ikilisinin güçlü bir şekilde performans sergilediği dizide Bahar Şahin ve Genco Özak da rol alıyor. Seyirci kitlesi dizinin 1. bölümünde bile projeye karşı yoğun bir ilgi göstermiş ve dizinin konusunu çok beğenmişti.

Kısa süre önce yayın hayatına başlayan bu diziyle birlikte Fox TV farklı bir noktadan ilerlemiş oldu. Adım Farah dizisi sonrasında aksiyon hikayeleri konusunda güçlü bir yapımı daha ekrana kazandırmış olan Tetikçinin Oğlu dizisi merak ve heyecan içerisinde takip ediliyor. Pek çok izleyici grubu İskender isimli karaktere hayat veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh için bu diziyi izlediklerini ifade etti. İskender karakteri bir suç örgütü kurmuş ve tetikçisi rolünde ise Korkmaz yer almıştı. Aslında uzun yıllardır dost olan Korkmaz ile İskender'in bu bağı daha sonra çıkar ortaklığına dönüşmüştü. Dizinin yeni bölümünde senelerdir aradığı eşi ile oğlunu bulmak için mücadele eden Korkmaz, umudun kendisini hayatta tuttuğunu düşünecek.

Yıllar sonra oğlunun tavşan sevgisi Korkmaz'ı tavşan beslemesine yönlendirmiş ve bu durum onu mutlu etmişti. Oğlunun bir gün eve dönmesi durumunda tavşanları görürse çok mutlu olacağını düşünen Korkmaz, bu performansıyla dikkat çekmişti. Tam 22 sene boyunca aradığı oğlun Metin ile karşılaşan Korkmaz karakteri bu şekilde 1. bölümün en dikkat çeken sahnesine imza atmış oldu. Katili olarak da bilinen Metin hikayede tehlikeli bir yerde bulunuyor. İskender'in tek hedefi ise Metin'i öldürerek ondan intikamını almak olurken 40 senelik dostu Korkmaz’ı da bu ihaneti sebebiyle affetmeyeceğini belirtiyor. Ünlü oyuncu Şevket Çoruh hayranları ise oyuncunun daha önce neden Arka Sokaklar’dan ayrılıp farklı bir projede rol almadığını sorguluyor.