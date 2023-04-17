Yalı Çapkını Pelin Kişilik Haklarına Yapılan Saldırıya Dava Açıyor

Cuma akşamlarında her yeni haftada büyük bir başarı ile yoluna devam eden Yalı Çapkını dizisi hikayede yaşanan olaylar ile gündemde yer alıyor. Başrollerde Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun bulunduğu dizide yan karakterler de oldukça etkili. Genç oyuncu Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen Pelin karakteri de yan karakter olmasına rağmen çok etkili olan isimlerden biri olarak görülüyor. Pek çok izleyici ise bu karakter için metres yakıştırmasını yapıyor ve sosyal medyada çeşitli yorumlar yazılıyor.

Dizide Pelin karakteri ile birlikte bu karakterin annesi olan Zerrin karakteri de son döneme damga vuran bir isim olmuştu. Hikayeye dahil olması ile birlikte pek çok izleyici Zerrin'in kızı Pelin'e hakim olacağını düşünerek mutlu olmuştu. Fakat Zerrin karakteri ise kızı Pelin'den de hırslı çıktı ve seyirci grubu için bu iki karakter dizinin istenmeyen isimleri olarak yorumlandı.

İzleyici grubu ile seyirci kitlesi arasında yaşanan bu çatışma ortamı ise hikayenin gidişatına olumlu anlamda bir katkıda bulundu. İki karakterin yaptıkları dizinin hikayesi için değerli bir merak unsuru olarak gelişiyor. Senaristler de bu durumu iyi bir şekilde kullanarak hikayenin devamlılığını sağlıyor.

Dizide Zerrin isimli karaktere hayat veren başarılı oyuncu Toprak Sağlam ve Buçe Buse Kahraman tarafından hayat verilen Pelin karakteri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oluyor. Ancak iki isim arasındaki anlayış farklılığı da dikkat çeken bir nokta. Genç oyuncu Buse dava açma hazırlığında olduğunu açıklamıştı. Sosyal medyadaki linç sebebiyle Buçe Buse Kahraman'ın avukat Eda Salman ile beraber hukuk savaşı başlatacağı iddiaları yönünde haberler basında yer almıştı. Konu hakkında yüzlerce dava açılmasından bahsedilirken sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar da çok konuşuldu. Genç oyuncu yoğun tacizlerden bıktığını ve kişilik haklarından yapılan saldırıyı cezasız bırakmak istemediğini ifade etti.