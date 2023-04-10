Tetikçinin Oğlu Dizisi Konusu ve Oyuncuları! Tetikçinin Oğlu Ne Zaman Ve Hangi Gün Başlayacak?

Televizyon ekranlarında yeni bir diziye yer açan Fox TV magazin gündeminde yer aldı. Çok önemli oyuncuları bir araya getiren dizinin adı Tetikçinin Oğlu olarak açıklandı. Salı akşamlarında reyting yarışına dahil olacak olan proje sıklıkla oyuncu kadrosu ile isminden söz ettiriyor. Şevket Çoruh, Timuçin Esen, Serhat Kılıç, Sezin Akbaşoğulları ve Genco Özak gibi önemli isimleri bir araya getiren Tetikçinin Oğlu isimli dizi ilginç bir hikayeyi izleyici ile buluşturacak.

Her yeni bölümde çok ilginç anlara seyirci grubunu şahitlik ettirecek olan dizi aksiyon seven izleyici grubu için yayın ömrüne başlayacak. İlk bölümünü 11 Nisan salı akşamında FOX TV'de yayınlanacak olan dizi saat 20.00'de ekranlarda yer alacak. Peki Tetikçinin Oğlu dizisi konusu nedir, Tetikçinin Oğlu dizisi uyarlama mı, hangi diziden uyarlama, nerede çekildi, hangi kanalda yayınlanıyor?

40 yıldır sırtını birbirine dayamış olan İskender ve Korkmaz iki dost olarak projede yer alacak. İskender için elini kirletmekten çekinmeyen ve seneler içerisinde onun tetikçisine dönüşen Korkmaz güçlü bir oyunculuk performansı sergileyecek. Diğer taraftan İskender de Korkmaz'ın sayesinde işlerini büyütecek ve rakiplerinin korktuğu bir insan halini alacak.

Oğlu Yiğit ise zamanı geldiğinde her şeyin başına geçecek olan kişi olacak ve babasının gözüne girmek için bir iş organize edecek. Fakat bu iş sırasında işler Yiğit’in beklediği gibi gitmeyecek ve olaylar hızlanacak. Diğer taraftan günübirlik yaşayan ve hayatına üç kağıtla kazanan Metin de o gece olay yerinde olacak ve meydana gelen durumlar sebebiyle Yiğit hayatını kaybedecek. Yiğit'in ölmesi sonrasında Metin de kendisini büyük bir bela içerisinde bulacak Yiğit'in ölmesi ardından babası İskender, Korkmaz'dan oğlunun katilinin kim olduğunu bulmasını isteyecek. Ancak İskender gerçekle yüzleşeceği anda hayatı tamamen değişecek ve hiçbir şey Metin, İskender ve Korkmaz için aynı olmayacak.