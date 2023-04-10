Son dakika: Şehir hastanelerine KPSS şartsız işçi ve personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ilanlar detaylar

Son dakika açıklamasına göre şehir hastaneleri, personel ve işçi alımları için başvuruları almaya başladı. İşletme firmaları ve yüklenici firmaları tarafından yapılan son dakika duyurularında, onlarca kadroya alım yapıldığı belirtiliyor.

Başvurular İnternet Üzerinden Alınacak

Başvuruların internet üzerinden alındığı açıklaması, iş arayanların kolaylıkla başvuru yapabilmesi için oldukça önemli. Adaylar, internet üzerinden ilgili hastanenin resmi web sitesine girerek ilgili formu doldurabilir ve başvuru sürecine dahil olabilirler.

İş İlanlarına İlişkin Detaylar

Şehir hastaneleri tarafından yayınlanan iş ilanları, farklı pozisyonlara yönelik kadroları kapsıyor. İşletme firmaları ve yüklenici firmaları tarafından yayınlanan son dakika duyurularında ise, başvuruların hangi pozisyonlar için alındığına dair detaylar da yer alıyor.

İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş başvurusu yapmak isteyenler için en önemli adım, ilgili hastanenin web sitesine girerek başvuru formunu doldurmak. Başvuru formunda, adayların kişisel bilgileri, eğitim durumu, iş tecrübesi ve referansları gibi detaylı bilgiler yer alıyor.

Başvuru formunu doldurduktan sonra, adaylar iş ilanına uygun bir şekilde hazırlamış oldukları CV'lerini de başvuru sürecine dahil etmelidirler. CV'lerinde, kişisel özellikleri, eğitim bilgileri, iş tecrübeleri ve referansları hakkında bilgiler yer almalıdır.

Hastane Ticari Alanlar Teknik Sorumlusu

• Üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun (tercihen mekanik veya elektrik mühendisi),

• Minimum 5 yıl saha deneyimi olan (tercihen hastane veya AVM deneyimi olan),

• Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen, iyi derecede excel ve Auto Cad bilen,

• Tercihen Enerji Yönetimi ve/veya İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikasına sahip,

• Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayan,

• Planlama, analitik düşünme konularında etkin, aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışabilen ve takım çalışmasına yatkın,

Çamaşırhane Yöneticisi

En az yüksekokul, tercihen üniversite mezunu,

Tercihen çamaşırhane ve otel hizmetleri deneyimi olan,

Tercihen çamaşır yıkama ve kurutma sistemleri hakkında bilgi sahibi,

İyi seviyede bilgisayar kullanabilen,

Erkek adaylar için askerliğini yapmış,

En az B sınıfı ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen



Veri Giriş Takım Lideri

Üniversitelerin tıbbi dokümantasyon, hastane işletmeciliği, sağlık yönetimi, işletme ve iktisat Ön lisans/Lisans bölümlerinden mezun,

Hasta memnuniyeti odaklı iş akış yöntemlerini belirleme ve uygulama konusunda en az 10 yıl deneyimli,

Hastanelerde poliklinik, yatan hasta tedavi hizmetleri, hasta memnuniyeti gibi hastane yönetim süreçleri konusunda en az 10 yıl deneyim sahibi,

Görev tanımındaki personel ve hastane süreçlerini en etkin şekilde yönetebilecek,

Sorumlu olduğu ekibinin süreçleri ile ilgili günlük, haftalık, aylık raporlarını üst yönetime yapabilecek,

Hastanedeki Veri Giriş Elemanlarının şirket imajı ve kültürüyle uyumlu bir şekilde görev yapmalarını yönetmek.

Mekanik Tesisat Teknik Ressamı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

Hastane, AVM, Otel ve Konut projelerinde en az 10 yıl dizayn ofis tecrübesi bulunan,

Hastane projesi deneyimi tercih sebebidir,

MS Office, MS Project, AutoCAD ve Primavera programlarına hakim,

Tercihen en az bir projede Dizayn Ofis işlerini projenin başından sonuna kadar yürütmüş olan,

Projenin prosedür ve politikalarına uygun bir şekilde çizim ve revizyon çalışmalarının yapılması,

Sistemli, ekip çalışmasını organize edebilen, disiplinli ve dinamik,

Yoğun çalışma temposuna uyum sağlayabilecek,

Sakarya’da ikamet eden/ edebilecek

ICT (Pc-Donanım Destek) Uzmanı

· En az MYO Elektrik, Elektronik, Bilgisayar bölümü mezunu olan,

· Tercihen Kamu hastaneleri Bilgi Teknolojileri yönetiminde çalışmış ve HBYS sistemlerinde deneyimli,

· Ağ sistemleri, güvenlik, sunucu ve son kullanıcı cihazları yönetiminde bilgi sahibi,

· PC, Notebook, Printer, Tablet ve çevre birimlerine teknik destek verebilecek şekilde yazılım ve donanım bilgisine sahip,

· Benzer görevde minimum 1 yıl tecrübeli,

· Analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı,

· Dikkatli, disiplinli, takım çalışmasına önem veren

· Sıkı iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyumlu,

· İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,

· Tempolu ve yoğun çalışma ortamına uyum sağlayabilen,

· Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmalıdır.

Laboratuvar Teknikeri

· Sağlık Meslek Liseleri'nin ‘’Laboratuvar Teknisyenliği’’ ,Meslek Yüksek Okulları'nın “Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği” veya Fen Fakültelerinin ’’Biyoloji / Kimya’’ bölümlerinden mezun,

· Tercihen en az 1 yıl deneyimli,

· Hastane otomasyon sistemleri konusunda bilgi sahibi olan,

· Organizasyon yeteneği yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

· İletişime ve yeniliklere açık,

· Etik değerlere bağlı, hasta güvenliği ve memnuniyetine önem veren,

· Tercihen Gaziantep'de ikamet eden veya edebilecek,

· Vardiyalı sistemde çalışabilecek,

· Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

· Temel Laboratuvar kuralları ile laboratuvar ekipmanı konusunda teorik ve pratik bilgiye sahip,

· Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Teknik Servis Elemanı

Üniversitelerin 2 yıllık teknik veya 4 yıllık makine mühendisliği, elektrik, elektronik bölümlerinden mezun,

Tercihen laboratuvar Cihazları ile ilgili teknik bilgi sahibi,

İletişim yetenekleri ve enerjisi yüksek,

Seyahat engeli olmayan,

B sınıfı sürücü belgesine sahip, şehir içi ve şehirler arası aktif araç kullanabilen,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış,

Proje Yöneticisi / Yönetmeni

· Sağlık Meslek Liseleri'nin ‘’Laboratuvar Teknisyenliği’’, Meslek Yüksek Okulları'nın “Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği” veya Fen Fakültelerinin ’’Biyoloji / Kimya’’ bölümlerinden mezun,

· Sağlık mevzuatına hakim,

· Yönetme, sevk ve idare konularında başarılı,

· Kamu ve özel kurumlarla iyi ilişkiler kurabilen,

· Sorunlar karşısında pratik ve analitik çözme kabiliyeti yüksek,

· Benzer pozisyonda tercihen deneyimi olan,

· Laboratuvar alt yapısı ve sistemleri konusunda deneyimli,

· Hastane otomasyon sistemleri konusunda bilgi sahibi olan,

· MS office programları ve lab'da kullanılan diğer programlara hakim,

· Organizasyon yeteneği yüksek, iletişime ve yeniliklere açık,

· Etik değerlere bağlı, hasta güvenliği ve memnuniyetine önem veren,

· Tercihen Gaziantep'te ikamet eden veya edebilecek,

· Yoğun iş temposunda çalışabilecek,

· Kalite yönetim sistemi (GMP - iyi üretim uygulamaları, ISO 15189 ) konusunda bilgi sahibi,

· Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış.

Bilgi İşlem Uzmanı

• Yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun,

• Bilgi İşlem alanında en az 3 yıl deneyime sahip,

• Windows işletim sistemleri ve MS Office konusunda detaylı bilgi sahibi olmak,

• Bilgisayar ve çevre birimlerinin kurulum, konfigürasyon ve ayarlarını yapabiliyor olmak,

• Active Directory, Antivirüs Programları, Outlook uygulamalarında iyi seviyede bilgi sahibi olmak,

• TCP/IP, LAN, WAN vb. konularda bilgi sahibi ve network sorunlarını gidermek (Switch, Access Point) konusunda tecrübeli olmak,

• Yedekleme Çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak (Veeam,Netbackup Vb),

• Sanal sunucular konusunda bilgi sahibi olmak (Vmware,Hyper-V)

• PC, server, printer ve network cihazlarının fiziksel kurulumları, arıza tespiti yapılması ve desteği konusunda tecrübeli olmak.

• Sunucu kurulumu ve bakımında bilgi sahibi olmak,

• Merkezi Depolama Storage konusunda bilgi sahibi olmak, (Netapp, Huawei, Hp, Dell Vb)

• Tercihen Linux Ubuntu işletim sistemi konusunda bilgi sahibi,

• Tercihen Hastane bilgi yönetim sistemi süreçlerinde deneyimli.

Kalite Güvence ve Kontrol Şefi

Üniversitelerin Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun,

Tercihen iyi derecede İngilizce bilen,

En az 6 yıl tecrübeli,

Hastane işletmelerinde çalışmış,

Bakım-onarım alanında deneyimli,

Yönetim ve liderlik vasfına sahip,

MS Office, AutoCAD ve mesleki bilgisayar programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,

Yazılı ve sözlü iletişim kanallarını etkin bir şekilde kullanabilen,

Problem çözme ve inisiyatif alabilme yeteneği gösteren,

Analitik düşünme yeteneğine sahip ve çözüm odaklı,

Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

Gaziantep’te ikamet eden veya edebilecek

Network Sistem Uzmanı

Tercihen en az biri güncel olmak şartı ile CCNA, HCNA, ACSA sertifikalarından en az birine sahip,

Network veya Güvenlik alanında en az 3 yıllık deneyimli,

Büyük ölçekli Network ve Güvenlik projelerinin kurulum, dönüşüm, işletim süreçlerinde bulunmuş,

Cisco Nexus, Router, Switch, ISE, Wireless LAN Controller, Access Point ekipmanlarının kurulum, yönetim ve operasyonu hakkında deneyim sahibi,

Palo Alto Firewall operasyonu hakkında deneyim sahibi,

Tercihen Kamu hastaneleri Bilgi Teknolojileri yönetiminde çalışmış ve HBYS sistemlerinde deneyimli,

ITIL terminolojisine hakim, bu pratiklerle operasyon yapmış,

Analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözme konusunda yetenekli, yaratıcı, sonuç ve çözüm odaklı,

Etkin zaman yönetimi ile yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilen,

Stres ve baskı altında sakinliğini koruyabilen,

Hızlı öğrenme ve problem çözme yeteneğine sahip,

Takım çalışmasına önem veren,

İletişim ve koordinasyon yeteneği kuvvetli, liderlik becerilerine sahip,

Yeterli seviyede İngilizce / Teknik İngilizce bilgisine sahip,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmayan,

İnsan Kaynakları Uzmanı

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İnsan Kaynakları süreçlerinde en az 5 yıllık deneyime sahip,

Bordro, özlük, yasal mevzuat konusunda tecrübeli,

İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve tüm çalışma mevzuatları ile yönetmeliklere hakim,

Bordrolama ve tahakkuk işlemleri konusunda deneyimli,

Dikkatli ve sorumluluk bilinci yüksek,

Planlı çalışma ve takip yetenekleri gelişmiş,

İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına yatkın,

MS Office programlarını iyi derece kullanabilen,

Raporlama konusunda deneyimli,

Erkek adaylar için askerlik yapmış,

İzmir'de ikamet eden / ikamet edebilecek olan,

Tercihen hastane tecrübesi olan,

Hizmet Personeli

En az 5 yıl tecrübeli,

Asgari Lise mezunu,

Ankara'da ikamet eden,

Esnek çalışma saatlerine uyumlu,

Takım çalışmasına yatkın,

İnsan ilişkileri iyi ve güler yüzlü,

Kişisel görünümüne özen gösteren,

Hijyen kurallarına uyan, titiz, işini severek yapan,

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş,

Güvenlik Hizmetleri Müdürü

· En az Üniversite Mezunu olan (İşletme/Kamu Yönetimi Mezunu)

· Güvenlik Kimlik Kartı olan,

· Microsoft Office programlarını aktif kullanabilen,

· Ekip yönetimi konusunda tecrübeli,

· Stratejik düşünebilen ve hedeflerle yönetimde deneyimli,

· Takım çalışmasına önem veren,

· En az 3 yıl deneyimli olması,

· Problem çözme ve analitik düşünme becerilerine sahip,

· Dinamik çalışma ortamına ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

· İdari Süreçlere Hakim,

· Tekirdağ İli Süleymanpaşa ilçesinde İkamet Eden veya Edebilecek

Çay Servis ve Temizlik Görevlisi

Tercihen MYO mezunu,

Benzer kadroda en az 5 yıl kurumsal firmalarda / devlet kurumlarında makam/yönetim hizmeti ya da otellerin VIP servislerinde hizmet tecrübesi olan,

Yönetim katının çay servisi ve temizlik sorumluluğunu üstlenebilecek,

İşinde titiz, pratik, güler yüzlü, enerjik, diksiyonu düzgün, kişisel bakım ve dış görünümüne özen gösteren, prezantabl,

Genel hijyene kurallarına önem gösteren,

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

Ankara’da ikamet eden ya da edebilecek.

İnsan Kaynakları Sorumlusu

Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun/Tercihen İnsan Kaynakları alanında Yüksek Lisans yapmış,

· İşe alım konusunda en az 5 yıl tecrübeli,

· İnşaat firmalarında deneyim sahibi,

· Kişilik Envanteri uygulama, yorumlama ve değerlendirme süreçlerine hakim (tercihen sertifika sahibi),

· MS Office programlarını etkin kullanabilen,

· Tercihen ERP kullanmış,

İ.K süreçlerinin tamamına (Performans Değerlendirme, Eğitim, İzin Planlama, İş Analizi vb..) hakim.

· Etkin iletişim becerilerine sahip, ekip çalışmasına yatkın,

· Çözüm odaklı ve çok yönlü çalışma becerisine sahip,

· Tercihen İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip,

· Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

· Ankara’da ikamet eden/edebilecek olan.

Personel Sorumlusu

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

İnşaat sektöründe personel işlemlerinde en az 3 yıl, toplamda en az 7 yıllık tecrübesi olan,

Likom Presto personel programı, tercihen ayrıcaIFS ERP programı kullanabilen,

Ms Offıce programlarını (özellikle Excel) iyi derecede kullanabilen,

İcra, avans, BES işlemlerinin takip edilmesi ve tahakkuk ettirilmesi konularında deneyimli,

İş hukuku, SGK, İşkur ile ilgili yasal süreçleri (işe giriş, çıkış, icra, e-beyanname, aylık iş gücü çizelgeleri vb.) takip edebilecek,

4857 sayılı iş kanunu, 5510 SGK ve yasal mevzuatı takip edip uygulayabilecek,

Teşvikler konusunda uygulama düzeyinde bilgi sahibi,

Yurt içi ve yurt dışı personelin İşkur işlemleri, özlük işlemleri, işe giriş-çıkış, sözleşme, bordro ve raporların eksiksiz hazırlanması ve yürütülmesini sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,

Ankara ,Antakya(Hatay), Samsun, Kahramanmaraş, Edirne, İstanbul, Antalya şehirlerinde ikamet eden ya da edebilecek.