Burcu Biricik Dizideki Kayınpederini Savundu

Elde ettiği sonuçlar ile reyting rekortmeni olarak tanınan Kanal D dizisi Camdaki Kız, ekranlara getirdiği her yeni bölümü ile adından söz ettiriyor. Projede hayat verdiği Nalan karakteri ile izleyici kitlesini duygudan duyguya sürükleyen ünlü oyuncu Burcu Biricik ise bir YouTube programına konuk olarak katılım gösterdi. Efe Tuncer ile oyuncu arkadaşı Meriç Ural'ın sunmuş olduğu Teras Noir isimli programa konuk olan Burcu Biricik, merak edilenlere yanıt verdi.

Yetenekli oyuncu her hafta sürpriz isimlerin sorguya alındığı programda kendisi hakkında merak edilenleri yanıtladı ve dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü oyuncunun rol aldığı bölümün ise bu akşam saat 21.00’da yayınlanacağı bilgisine ulaşıldı.

Sosyal medya hesabında ise Burcu Biricik’in konuk olduğu bölümden kısa bir kesit YouTube programı tarafından yayınlandı ve paylaşım dikkat çekti. Ünlü oyuncu Burcu Biricik videodan dizinin bir bölümüne benzer olarak gerçek bir örnek verdi ve bu örnek izleyici kitlesinin dikkatini çekmeye yetti.

Yetenekli oyuncu Burcu Biricik, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli eserinden televizyona uyarlanan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veriyor ve Nalan'nın kayınpederi Rafet Köroğlu karakterini ise usta isim Tamer Levent canlandırıyor.

Rafet Köroğlu ise izleyici kitlesinin bildiği gibi cimri denecek kadar tutumlu bir karakter olarak dizide rol alıyor. Öyle ki Köroğlu ailesinin babası rolündeki Tamer Levent vermiş olduğu talimat ile zeytin ve peyniri sayı ile ailesine yediriyor.

Proje ilk başladığı zamanda izleyici kitlesi gördükleri karşısında oldukça şaşırmış ve konu eleştiri almıştı. Burcu Biricik iste söz konusu konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve Amerikan Hava Yolları’nın 1987 senesinde kahvaltı servisinden bir zeytin azaltarak 40 bin dolar kâr ettiğini hatırlattı. Bu bilgiyi duyan program sunucuları Meriç Aral ile Efe Tuncer ise öğrendikleri bilgi karşısında oldukça şaşırdı.