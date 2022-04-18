Teşkilat Serdar Babası Hakkında Gerçeğe Ulaştı

17 Nisan pazar akşamında TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, 43. bölümünü ekranlara getirdi ve yeni bölümü ile adeta geceye damga vurdu. Babasının bir istihbaratçı olduğunu öğrenen Serdar, yangından sonra ise Şirket’in eline düştüğü bilgisine ulaştı. Diğer taraftan DNA testi yaptıran Halit Başkan da Ceren'in kızı olduğu bilgisini öğrenerek çok şaşırdı.

Programın son bölümünde görkemli rrodüksiyon ve aksiyon dolu heyecanlı sahneler seyirci kitlesinin ilgisi ile karşılaştı. Dizi, gizli istihbarat etiketiyle çok konuşuldu ve sosyal medyaya adeta damga vurdu. Projenin dün akşam yeni bölümünde oldukça önemli gelişmeler yaşandı ve seyirci kitlesi ekranlara kilitlendi.

Serdar dizinin son bölümünde Lukas karakterini konuşturmaya başardı ve ondan babasının istihbaratçı olduğunu ve yangın ardından Şirket’in eline düştüğü bilgisine ulaştı. Serdar, duymuş olduğu bilgiler karşısında şok geçirirken hayatı ve tüm geçmişi de bir anda değişti. Ekip hızlı bir şekilde Serdar'ı aramaya başladı ve Alman istihbaratı da o sırada Serdar'ı yakalamak istedi. Serdar daha sonra isthibarattan öğrendikleri ile yetinmedi ve daha fazla bilgi alabilmek amacıyla Alman yetkililerine teslim olmayı seçti. Konu hakkında ihtiyacı olan belgelere içeriden ulaşmayı başaran Serdar daha sonra Alman istihbaratından elinden kurtuldu ve karargaha geri dönme kararı aldı.

Sadık ise örgütün Doktor kod adlı mensubunu ele geçirmek adına bir operasyon düzenledi ve Şirket ile Sadık’ın örgüt ile beraber bir eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Ekip elde edilen bu bilgiler karşısında hızlı bir şekilde harekete geçti ve örgütün Avrupa Sorumlusu olan Sabri'nin yasa dışı yollar ile ülkeye giriş yaptığı tespitini gerçekleştirdi. Sabri’ye ulaşmak için Halit Başkan Ceren'i kullanma konusunda karar kıldı ve daha sonra Ceren, Yıldırım tarafından kaçırıldı. Yıldırım'dan ailesinin hesabını soran Ceren senelerdir nasıl kandırıldığını da öğrenmiş oldu.