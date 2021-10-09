Teşkilat Eleştirilerin Hedefi Oldu!

2. sezonu ile TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat isimli televizyon dizisi projesi Pazar akşamlarında ekranlara getirilmeye devam ediyor. 1. sezonu ile rekor oranlara ulaşan, büyük başarılar elde eden ve sosyal medyanın gündeminde uzun süre yer tutan proje ikinci sezonda da yüksek reyting oranları almakta. Yeniden reyting oranlarının zirvesinde yer alan proje, heyecan ve merak içerisinde izlenilmeye devam ediyor.

Yapımın başrolünde yer alan ünlü oyuncu Mesut Akusta bazı sağlık problemleri yaşamış ve ameliyat olmuştu. Bu sebeple ikinci sezonda bir süreliğine oyuncu kadrosundan ayrı kalan yetenekli ve usta oyuncu henüz setlere dönemedi. Heniş bir hayran kitlesine sahip olan Gürkan Uygun ise Teşkilat dizisinin ikinci sezonuna katılan gösterdi. Bunun yanı sıra Gürkan Uygun ile birlikte Hakan Boyav ile Turgut Tunçalp da ekibe katılan isimler arasında yer aldı.

Deniz Baysal, Ezgi Şenler, Çağlar Ertuğrul, Tuncer Salman ve Nihat Altınkaya'nın başrollerinde bulunduğu dizinin hikayesi birinci sezona göre daha iyi anlaşılmış bir şekilde sürdürülüyor. Aynı zamanda dizinin çekim kalitesi de ilk sezona göre daha iyi fakat dizi hakkında yapılan bazı yorumlar gerçekleri de işaret etti ve ilk sezonda daha fazla aksiyon sahnelerinin bulunduğu belirtildi. Bu konuda sevilen diziye övgünün yanı sıra ince bir eleştiri de geldi ve detaylar merak konusu oldu.

TRT dizisi hakkında yorumlarda bulunan Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu ise önemli ifadeler kullandı ve dikkatleri üzerinde topladı. Yapımın kaliteli bir ajan dizisi olduğunu aktaran Koloğlu, bu türde ekranlara getirilen dizilerin siyasi hedeflerinin olduğunu da açıkladı. Son bölümde yayınlanan Mavi Vatan 1 sondaj gemisi hakkındaki sahnelerin ise akıllı bir seçim olduğu belirtildi. Sevilen dizi Teşkilat’ın 17. bölüm fragmanı ise izleyici kitlesi ile buluştu ve yüksek oranda izlenme sayısına ulaşıldı.