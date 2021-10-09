Yargıtay’dan Karar Çıktı! Emekli Maaşlarına Bloke Yok!

Yargıtay Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde kamuoyunda çıkan tartışmalara ve gelişmelere yönelik bir açıklamada bulunarak emekli maaşlarına yönelik konulan blokenin geçersiz olduğunu bildiren bir karara vardı ve maaşlara yönelik bloke kararına ‘’bloke konulamaz’’ dedi.

Bankalara yönelik verilen bu emsal karara göre ihtiyaç veya tüketici kredisi çeken emeklilerin borçlarını ödeyememe durumlarına karşılık bankaların emekli maaşlarına bloke koyma işlemini geçersiz kılacak bir karara vardı ve bu bloke işleminin yapılamayacağını belirtti. Maaşlara bloke konulması ile ilgili emsal niteliğindeki kararın meydana gelmesini sağlayan olay ise İzmir’de yaşayan emekli olan Yüksel Öztürk’ün maaş blokesi ile ilgili yaşadıkları oldu. Öztürk, ihtiyaç kredisi kullandığı banka tarafından ödemelerin aksaması sonucunda 8 aylık emekli maaşına bloke konulması ile yaşadığı durumu yargıya taşıdı ve emsal nitelikteki karar çıktı.

Öztürk maaş bloke işleminin yasalara aykırı olduğunu belirterek ile İzmir 2. Tüketici Mahkemesi aleyhine dava açtı. Hâkim Feryal Atay, dava dosyası üzerinden yaptığı duruşma esnasında Öztürk’ün avukatının talebini uygun görüp maaş üzerindeki blokeyi kaldırdı fakat ilgili karar Yargıtay tarafından bozuldu. İlgili mahkeme hâkiminin uygulamaya direnme kararı üzerine Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, devreye girerek konuyla ilgili detaylı bir şekilde inceleme yaptı.

Yargıtay Genel Kurulu tarafından alınan ve gerekçesi ile detaylı bir şekilde açıklanan son karar açıkça "emekli maaşlarına yönelik herhangi bir bloke işleminin konulamayacağına" dair hükme varıldı. Dava hakimi Orhan Gazi Ertekin, konuyla ilgili olarak emekli maaşına bloke uygulanamaması halinde bankanın alacağını tahsil edilemeyecek ve bu da borcun hiç ödenmemesini doğuracaktır. Emekli maaşının hepsine bloke gelmesi halinde, kişinin başka geliri yok ise asgari geçim masraflarının karşılanamayacağı gerçeği göz ardı edilmemelidir şeklinde karara ilişkin bir açıklamada bulunmuştur.