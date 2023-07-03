Televizyon ekranlarında en sevilen dizi projeleri arasında yer alan Teşkilat isimli yapım TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tapımcılığı Burak Sağyaşar ile Timur Savcı tarafından gerçekleştirilen ve yapımı TIMS&B Productions tarafından gerçekleştirilen dizi projesi sezon finali bölümü ile ekranlarda yer aldı. Bugüne kadar 79 bölümünü ekranlara taşıyan dizi projesi 3. Sezonu da başarıyı ile tamamladı ve dikkatleri üzerine çekti. 79. bölümü ile 3. sezon finali yapan Teşkilat isimli dizi projesinde bu şekilde bir dönem daha tamamlandı. Seyirci kitlesi ise 3 sezondur beğeni ile takip ettikleri Teşkilat dizisinin 4. yeni sezonunda neler ve hangi olayların yaşanacağını merak ediyor.

Sezon finali bölümü ile ekranlarda yer alan Teşkilat isimli dizi projesi 79. bölümünü ekranlara taşımış oldu. Deniz Baysal ile Murat Yıldırım ikilisinin başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonda da devam edecek olması herkesi mutlu eden bir gelişme olarak yorumlandı. 3. sezonu başarıyla geride bırakan dizi projesinin 4. sezonda da devam edecek olması seyirci grubu için büyük bir mutluluk kaynağı olarak görülüyor.

Son bölümde ekip aylardır süren operasyonlar sonrasında büyük başarılara imza attı ve işin arkasında olan kişiyi öğrenmek istedi. Ekip saldırı riskinin devam ediyor olması sebebiyle işin arkasında olan gerçek kişiye öğrenmek istedi ve bağlantıları bulmak için çalışma yaptı.

Ömer bu sırada Zehra'ya yaptığı sürpriz ile dikkatleri çekti ve sonunda çift evlilik kararı alarak hayranlarını mutlu etti. Kutlama ekip ile birlikte yapıldı ve Zehra ile Ömer nişan yüzükleri taktı. Ekip zaman kaybetmeden Halit başkana ulaşan bir istihbarat ile görev başından döndü ve olaylarda bu şekilde hızlandı. Bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba ekip çalışmaları sonucunda imha edildi ve olayın arkasındaki kişinin Francis olduğu bilgisine ulaşıldı.