Terzi Dizisi Yeni Başrol Kadın Oyuncusu Belli Oldu

Terzi dizisinin duyurusunun ilk yapıldığı günden bugüne çeşitli aksaklıklar yaşanmış ve proje bu sebeple gündemde uzun süre boyunca yer tutmuştu. Söz konusu projenin yeni başrol kadın oyuncusu belli oldu ve artık dizi için her şeyin yolunda olduğu yönünde açıklamalar yapıldı. Dizi çekimlerinin hızlı bir şekilde ilerlediği şeklinde de yorumlar gerçekleşti.

Başrolünde sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy'un bulunduğu Terzi dizisinin 3. kadın başrol oyuncusu ile yoluna hızlı bir şekilde devam ettiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Şifanur Gül isimli genç ve yetenekli oyuncunun dizinin yeni başrol oyuncusu olacağı öğrenildi. Bir süre önce Süslü Korkuluk isminde olan dizinin adı da değişmiş ve yeni isim terzi olarak açıklanmıştı. Hızlı bir şekilde değişiklikler yapılan projede gelişmeler ilerliyor. İşlerin projede tıkırında olduğu yönünde yorumlar yapıldı ve ekibin 4. bölüm çekimlerine başladığı bilgisi paylaşıldı. Dizi çekimi bugüne kadar başrol oyuncusu olmadan devam ediyordu ve Şifanur Gül'ün katılım göstermesi ile birlikte çalışmalar da hızlandı.

Seyirci kitlesi ise dizide Çağatay Ulusoy'un partneri olarak izleyici karşısına çıkacak olan genç oyuncu Şifanur Gül’e tepkide bulundu ve Şifanur Gül'ün Çağatay Ulusoy'un yanına yakışmadığını iddia etti. Yakışıklı aktörün yanında daha iddialı bir ismin bulunması gerektiğini savunan seyirci kitlesi, Şifanur Gül isimli oyuncuyu beğenmedi.

Peki Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Genç yaşında olmasına rağmen oldukça tecrübeli olan 27 yaşındaki oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim dalını bitirmiştir. Sevdim Seni Bir Kere dizisinde başrolde yer alan ünlü oyuncu Büyük Selçuklu, Cam Tavanlar, Benim adım Melek ve Kırmızı Oda gibi birbirinden başarılı projelerde rol almıştır. TV8’in beğenilen projesi Kırmızı Oda’da Füruzan isimli karaktere hayat veren yetenekli oyuncu burada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir.