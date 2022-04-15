Murat Yıldırım'a Dizi Setinde Sürpriz Kutlama Yapıldı

03 Medya imzalı olarak Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Aziz dizisinde sürpriz bir kutlama gerçekleşti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Aziz isimli televizyon dizisi projesinde gerçekleşen kutlama ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın hayranlarını oldukça sevindirdi. Başarılı isim Murat Yıldırım sette çalışarak yeni yaşına girdi ve o anlardan çekilen fotoğraflar da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Sette çekimler devam ederken Aziz dizisinin ekibi bir sürpriz kutlama hazırladı ve ünlü oyuncunun eşi Imane Elbani de orada bulundu. Murat Yıldırım'ın eşi sahne arasında içeri elinde pasta ile girdi ve ünlü oyuncunun arkasında çekim ekibi bulundu. Gerçekleşen bu kutlama sebebi ile Murat Yıldırım şaşkınlığını gizleyemedi ve o anlar sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Başarılı oyuncu pastayı eşinden aldı ve ilk olarak Aziz dizisi daha sonra da kendisi için dilek tutarak mumu üfledi. Gün boyu tebrik mesajları yağdıran sevenlerine ve tüm ekibe teşekkürlerini ileten ünlü oyuncu bu gelişme ile adından söz ettirdi. Murat Yıldırım'ın hayranları sosyal medya platformunda da oyuncunun doğum gününü unutmadı ve çeşitli mesajlar yayınlandı.

13 Nisan 1979 doğumlu olduğu bilinen Murat Yıldırım sette 43. yaşına bastı ve sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Çekilen fotoğraflarda Murat Yıldırım ile birlikte tüm ekibin de ne kadar neşeli olduğu ortaya çıktı. Murat Yıldırım hayranları ünlü isimle çok sayıda etiket yaptı ve binlerce paylaşım gerçekleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları oyuncuya olan hayranlıklarını dile getirerek fotoğraf ve video paylaşmayı ihmal etmedi.

Sevilen oyuncu Murat Yıldırım'ın hayranları ünlü ismin bugüne kadar bulunduğu projelerde dikkat çeken sahneleri söz konusu paylaşımlarda kullandı ve oyuncuya karşı hayranlıklarını dile getirdi. Murat Yıldırım ise kendisi için yapılan bu kutlamadan ne kadar mutlu olduğunu belirtti ve sevenlerine özel bir mesaj yayınladı.