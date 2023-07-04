Terazi burcu ve yükselen teraziler 4 Temmuz 2023 tarihinde olmak istedikleri kişiye karşı emin adımlar ile ilerleyecektir. Öncelikle yapmak istedikleri ve olmak istedikleri kişiye hayal edecek olan burç sahipleri hayallerinin gerçek olduğunu düşünecek ve bu yönde adım atacaktır. Bazı teraziler ise gerçekten olmak istedikleri kişinin kim olduğundan tam olarak emin değildir. Fakat anlamlı bir alıntıdan farklı bir insandan ya da bir sanat eserinden esinlenmek terazi burçlarına yardımcı olacak olan bir durumdur. Burç sahipleri bugün o kişinin kim olabileceğine dair de güçlü bir sezgiye sahip olacaktır. Gökyüzü onlara geçmişteki benliklerini geride bırakmaktan korkmamalarını tavsiye etmektedir. Onlar kim olduklarını keşfetmekten korkmamalı ve emin adımlar ile hayatlarında ileriye doğru adım atmalıdır. Burç sahipleri diğer taraftan bir barış elçisi görevini de üstlenebilir ve iyimser yönlerini ön plana çıkarabilir. Yakın çevredeki ya da aile içindeki bir anlaşmazlık durumunda işleri yola koyan ya da aranan kişi de yine terazi burçları olacaktır.

Burç sahipleri gün içerisinde gündemlerinin ailevi konuları olduğunu görebilir bazı kırgın durumlarda toplumsal olaylar kaynaklı sebebiyle oluşacaktır. Bu sebeple gün içerisinde zorlandığını hissedecek olan terazi burçları ve yükselen teraziler toplumsal olaylara düşünecektir. Onlar zorlansa da ev hayatında yaşanan aksaklıklara ve sıkışıklıklara yön vermek isteyecek ve bu durumları düzeltmek için adım atacaktır. Ev hayatı ile birlikte ilişki durumlarında da sıkışmalar terazi burçlarını beklemektedir. Akşam saatlerine doğru yeni planlar yapacak olan burç sahipleri abartılı hareketlerden kaçınmalı ve doğal olmaya özen göstermelidir. Akşam saatlerinde yaptıkları planları uygulayacak olan burç sahipleri bu sayede arkadaşları ile de vakit geçirebilir. Yeni güne doğru kendilerine daha enerjik ve hareketli bir yapıda hissedecek olan teraziler işlerinin düzeldiğini de görecektir.