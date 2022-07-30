Temmuz Bitti! Emekliye Verilen Cumhurbaşkanı Sözü Meydana Çıktı! Bugünden İtibaren Nakit Ödemeler Başladı

Emekli olan vatandaşlar için özellikle bayramdan önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı bu açıklama sonrasında emeklilere Temmuz ayı sonuna kadar nakit ödemeleri yapılacağını açıklamıştı.

Devlet bankası üzerinden verilecek olan nakit kampanyalarından faydalanacak olan kişiler devlet destekli olarak bu nakit kampanyaların alabilecek ve 10000 TL'ye kadar kullanacakları tüm kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştireceklerdir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bu kampanyalara katılmak istiyorlarsa başvurularını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak verilecek olan bu kredilerin başvuruları da internet siteleri üzerinden yapılacak. İnternet siteleri üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte devlet destekli olarak emekli olan vatandaşlara 10000 TL ödeme yapacaktır.

Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak, devlet destekli olarak verilecek bu kredi kampanyasının başvurulur bularak buradan ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek, ve kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, 90 gün ertelemeli olarak kredi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, ayrıca internet bankacılığı üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Başvuru yapacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan bu tutar, hızlı bir şekilde hesabınıza yatacaktır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlanacaktır.